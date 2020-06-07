Из Вашингтона могут вывести часть нацгвардейцев

Бойцов Национальной гвардии США могут начать выводить из Вашингтона уже 8 июня. В настоящее время в Вашингтоне находятся около 4 тысяч нацгвардейцев.

Об этом заявил командующий нацгвардией округа Колумбия Уильям Вокер, сообщает телекомпания CNN.

"Они будут передислоцированы. Возможно, уже в понедельник", - сказал он.

По его словам, в Вашингтоне находятся около 3,9 тыс.нацгвардейцев, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной национальной гвардии.

Министр Армии США Райан Маккарти отметил, что в Вашингтоне протесты постепенно приобретают мирный характер, а это позволяет серьезно рассматривать возможность отправки подразделений Нацгвардии США в места их привычной дислокации.

Напомним, массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

В результате беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни людей пострадали.

В район Вашингтона стянули около 1,6 тысяч военных, они находятся в повышенной боевой готовности.

Ранее Трамп пригрозил применением армии для подавления масштабных протестов, которые вспыхнули в США из-за смерти Флойда.

Однако позже он передумал использовать армию против демонстрантов.