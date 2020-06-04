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Трамп передумал использовать армию против демонстрантов

Новости » В мире     04.06.2020 - 02:40
Трамп передумал использовать армию против демонстрантов
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Трамп заяаил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома 1 июня

Президент США Дональд Трамп уже не считает необходимым использования военных для подавления протестов в стране. Ранее Трамп грозил, что может привлечь военных для разгона демонстрантов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Это зависит (от ситуации, - ред). Не думаю, что нам придется это делать", - сказал Трамп.

Кроме того он заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих у Белого дома 1 июня.

"Ничего этого не было, их просто отодвинули", - сказал Трамп.

Ранее президента США обвинили его в том, что он отдал приказ разгонять "мирных протестующих". Трамп заявил, что не знал об этом, а приказ полиции отдавал генпрокурор США Уильям Барр.

Отметим, так называемый "Закон о восстаниях" уполномочивает американского президента и главнокомандующего развертывать войска для подавления восстаний, если они угрожают государству или его жителям.

Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

Мирные протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда постепенно переросли в массовые беспорядки.

Ранее Трамп пригрозил применением армии для подавления масштабных протестов, которые вспыхнули в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В свою очередь глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не поддерживает применение войск против протестующих в рамках указанного закона.

Пресс-секретарь администрации президента США Кейли Макинани заявила, что для подавления протестов американский президент может применить "Закон о восстаниях", не учитывая позицию Министерства обороны, так как в этом вопросе Трамп обладает "единоличной властью".

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамппротесты в США
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