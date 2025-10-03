ua en ru
Вашингтон змусив Apple видалити з App Store додатки, що викривали імміграційні рейди

США, П'ятниця 03 жовтня 2025 07:05
Вашингтон змусив Apple видалити з App Store додатки, що викривали імміграційні рейди Ілюстративне фото: популярні додатки в App Store (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Apple видалила з App Store популярні додатки для відстеження імміграційних рейдів, зокрема ICEBlock, після тиску Міністерства юстиції США, яке заявило про загрозу безпеці агентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

Так, після офіційного звернення Міністерства юстиції, Apple прибрала з магазину App Store кілька популярних додатків, які використовувалися для попередження про пересування агентів імміграційної та митної служби США (ICE).

У компанії пояснили, що дане рішення було ухвалено на підставі інформації, отриманої від правоохоронців.

"Ми створили App Store, щоб він був безпечним і надійним місцем для користувачів. Через ризики, пов’язані з ICEBlock, ми видалили його та схожі додатки", - йдеться в заяві Apple.

ICEBlock дозволяв користувачам анонімно повідомляти про місцезнаходження агентів ICE та імміграційні рейди, використовуючи краудсорсингові дані.

Додаток швидко здобув популярність у США влітку 2025 року, особливо після критики з боку адміністрації Трампа. Чиновники тоді заявляли, що кількість нападів на агентів ICE зросла, а сам додаток нібито створює загрозу їхній безпеці.

Генеральна прокурорка Пам Бонді підтвердила, що Мін’юст офіційно звернувся до Apple з вимогою видалити додаток:

"ICEBlock наражав на небезпеку агентів ICE, які просто виконують свою роботу. Насильство щодо правоохоронців - це червона лінія, яку не можна перетинати", - заявила вона.

Розробник ICEBlock, Джошуа Аарон, заперечує такі звинувачення. За його словами, програма працювала так само, як і багато інших додатків, що базуються на спільному зборі даних.

"Це звичайний краудсорсинговий інструмент, який допомагав громадам бути в курсі подій", - зазначив він.

Видалення ICEBlock викликало хвилю дискусій у США. Прихильники імміграційних прав вважають це обмеженням свободи слова, тоді як правоохоронці вітають рішення Apple як крок до підвищення безпеки агентів.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі поліція за один день випустила понад тисячу снарядів по протестувальниках під час акцій проти імміграційної політики Трампа.

У серпні 2025 року імміграційна служба США (ICE) показала кадри депортації громадян України. Водночас прикордонники не фіксують масових повернень українців.

