Поліція Лос-Анджелеса застосувала понад тисячу снарядів під час імміграційних протестів

У Лос-Анджелесі поліція за один день випустила понад тисячу снарядів по протестувальниках під час акцій проти імміграційної політики Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

В понеділок, 16 вересня, поліцейське управління штату опублікувало звіт про застосування сили проти протестувальників у Лос-Анджелесі. Він включав дані про використання крісел-мішків, гумових та пінопластових снарядів, а також сльозогінного газу під час протестів.

Таким чином, стало відомо, що у червні 2025 року поліція Лос-Анджелеса застосувала понад 1000 снарядів проти протестувальників за один день під час акцій проти імміграційної політики адміністрації Трампа та розгортання Національної гвардії у центрі міста.

За даними звіту, під час протестів 6 червня було випущено 34 снаряди по приблизно 100 людям, а 8 червня - 1040 снарядів по близько 6000 учасників акцій, включаючи 20 пострілів сльозогінним газом CS.

Того дня на місці події працювало 584 поліцейських. Протестувальники перекрили головну автостраду та підпалили автомобілі з автономним керуванням. Внаслідок застосування сили шестеро осіб отримали поранення.

Заступник директора з питань політики Проекту поліцейської діяльності Нью-Йоркського університету Джош Паркер заявив, що таке застосування сили є надмірним і не відповідає принципам безпечного управління натовпом.

До речі, після того, як декілька журналістів були поранені, федеральний суддя видав тимчасовий заборонний наказ, який заборонив поліції Лос-Анджелеса застосовувати гумові снаряди та інші боєприпаси проти працівників ЗМІ.

Один із протестувальників, який внаслідок інциденту втратив палець, подав позов про порушення громадянських прав проти міста та департаменту шерифа округу.

За словами начальника поліції Джима Макдоннелла, дії офіцерів були виправдані через "небезпечні, мінливі та насильницькі умови", у яких отримали травми 52 поліцейських.

8 червня напруга загострилася, коли Національна гвардія прибула для патрулювання федеральних будівель. Протестувальники кидали каміння, бетон, коктейлі Молотова та інші предмети в поліцейських, а деякі утворили барикади з меблів та блокували автостраду 101.

Звіт також зазначає, що поліція видала кілька незаконних наказів про зібрання, припинивши демонстрації в окремих кварталах, проте натовп залишався на вулицях, і для контролю ситуації були застосовані боєприпаси.

Лейтенант поліції у відставці Джефф Веннінгер зазначив, що департаменти поліції часто не усвідомлюють обмежень закону та просто повертаються до старих практик застосування сили.