Вашингтон відповів Пекіну, який прирівняв постачання зброї РФ до допомоги Тайваню від США

США відкидають звинувачення Китаю, який прирівняв можливе постачання зброї РФ до допомоги Вашингтона для Тайваню. Там заявили, що американська сторона діє виключно в рамках правил світового порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державного департаменту США Неда Прайса під час брифінгу.
міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган
Крім того, він розкритикував Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням, заявивши, що це нібито "розпалює вогонь" війни.
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