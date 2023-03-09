Вашингтон відповів Пекіну, який прирівняв постачання зброї РФ до допомоги Тайваню від США

міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган

Крім того, він розкритикував Захід через надання Україні озброєння для боротьби з російським вторгненням, заявивши, що це нібито "розпалює вогонь" війни.

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