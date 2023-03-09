Вашингтон ответил Пекину, который приравнял поставки оружия РФ к помощи Тайваню от США

США отвергают обвинения Китая, который приравнял возможные поставки оружия РФ к помощи Вашингтона для Тайваня. Там заявили, что американская сторона действует только в рамках правил мирового порядка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса во время брифинга.
Кроме того, он раскритиковал Запад из-за предоставления Украине вооружения для борьбы с российским вторжением, заявив, что это якобы "разжигает огонь" войны.
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