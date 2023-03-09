Вашингтон ответил Пекину, который приравнял поставки оружия РФ к помощи Тайваню от США

Кроме того, он раскритиковал Запад из-за предоставления Украине вооружения для борьбы с российским вторжением, заявив, что это якобы "разжигает огонь" войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.