UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вашингтон підтвердив перший етап виведення військ Ізраїлем із Гази

Фото: Стів Віткофф (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) підтвердило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виконала перший етап виведення військ у секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця президента США Дональда Трампа з Гази Стіва Віткоффа в соцмережі X.

"CENTCOM підтвердило, що сили оборони Ізраїлю виконали першу фазу виведення, - написав пан Віткофф.

Почався 72-годинний період для звільнення заручників.

Мирний план по Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомила про набуття чинності режимом припинення вогню в секторі Газа. Він почався опівдні за місцевим часом. 

Минулого тижня президент США Дональд Трамп розробив план із завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".

Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.

 

Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.

Також відомо, що Дональд Трамп запланував поїздку на Близький схід на тлі переговорів між країнами щодо закінчення війни в Газі.

РБК-Україна раніше писало, що бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників у першій половині наступного тижня. Підписання фінальної угоди щодо Гази планується в Єгипті.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїль