Вашингтон підтвердив перший етап виведення військ Ізраїлем із Гази

Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.

Також відомо, що Дональд Трамп запланував поїздку на Близький схід на тлі переговорів між країнами щодо закінчення війни в Газі.

РБК-Україна раніше писало, що бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників у першій половині наступного тижня. Підписання фінальної угоди щодо Гази планується в Єгипті.