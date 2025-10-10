Вашингтон підтвердив перший етап виведення військ Ізраїлем із Гази

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) підтвердило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виконала перший етап виведення військ у секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця президента США Дональда Трампа з Гази Стіва Віткоффа в соцмережі X.
"CENTCOM підтвердило, що сили оборони Ізраїлю виконали першу фазу виведення, - написав пан Віткофф.
Почався 72-годинний період для звільнення заручників.
Армія оборони Ізраїлю повідомила про набуття чинності режимом припинення вогню в секторі Газа. Він почався опівдні за місцевим часом.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп розробив план із завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".
Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.
Також відомо, що Дональд Трамп запланував поїздку на Близький схід на тлі переговорів між країнами щодо закінчення війни в Газі.
РБК-Україна раніше писало, що бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників у першій половині наступного тижня. Підписання фінальної угоди щодо Гази планується в Єгипті.