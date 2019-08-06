Польша может отказаться от советских МиГ-29

Фото: истребитель МиГ-29

ВВС Польши не используют МиГ-29 с начала марта

Польша собирается окончательно вывести из эксплуатации устаревшие советские истребители МиГ-29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Сообщается, что польские Военно-воздушные силы (ВВС) не используют МиГ-29 c начала марта. В прошлом Польша приостанавливала использования МиГ-29 из-за крушения, пилоту тогда удалось выжить.

"Решение о возможности, условиях и сроках возможного возобновления полетов будет принято после анализа всех исследований, выводов и рекомендаций, профилактики. Отправной точкой для дальнейших шагов является определение возможности безопасной эксплуатации флота", - заявили в Минобороны Польши.

Известно, что скептически настроены насчет советских истребителей и политики, которые занимаются обороной в правящей партии "Право и справедливость".

"До выборов эти самолеты не вернутся на 90%. Сомневаюсь также, чтобы это произошло до конца года. Скорее их вообще не будут возвращать", - отметил один из политиков.

Напомним, еще в 2015 году Болгария хотела отказаться от услуг РФ по техническому обслуживанию истребителей МиГ-29.

Кроме того, Словакия намерена закупить у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты МиГ-29. Первые 4 истребителя будут переданы в 2022 году, а другие через год.

Как сообщало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки призывают всех союзников и партнеров, включая Индию, отказаться от сделок с Россией, в частности от планов приобретения систем ПВО С-400.