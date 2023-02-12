Вашингтон і Сеул провели спільні навчання з протидії безпілотникам КНДР

Як зазначає видання, Сеул прагне посилити свою оборону після вторгнення безпілотників КНДР наприкінці 2022 року.

Проникнення безпілотників Північної Кореї в грудні виявило недостатню готовність південнокорейських військових протистояти таких невеликим літальним апартам, які, проте, потенційно можуть нести летальну зброю.

"Південна Корея нещодавно запропонувала низку планів боротьби з безпілотниками, включаючи проведення регулярних навчань, створення системи обміну розвідувальними даними про цілі в режимі реального часі та забезпечення кінетичних і некінетичних засобів, таких як гармати "глушіння" БПЛА", - уточнює видання.

На фотографіях, розміщених на сайті Служби поширення візуальної інформації Пентагону, зображений офіцер ВПС США, який цілиться з установки Dronebuster у невеликий імітований ворожий безпілотник. За словами американських військових, Dronebuster - це установка, яка створює радіочастотну перешкоду, здатну нейтралізувати ворожі безпілотники.

На іншому фото член групи зі знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів (EOD) ВПС Південної Кореї перевіряє безпілотник, одягнений у "бомбовий костюм", призначений для захисту персоналу від можливої вибухівки, яку несе дрон.