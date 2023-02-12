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Вашингтон и Сеул провели совместные учения по противодействию беспилотникам КНДР

Фото: Южная Корея вместе с США провели учения военных по противодействию северокорейским БПЛА (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Южная Корея и США провели совместные учения по противодействию беспилотникам КНДР на американской авиабазе в юго-западном городе Кунсан к югу от Сеула.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как отмечает издание, Сеул стремится усилить свою оборону после вторжения беспилотников КНДР в конце 2022 года.

Проникновение беспилотников Северной Кореи в декабре выявило недостаточную готовность южнокорейских военных противостоять таким небольшим летательным апартам, которые, однако, могут нести летальное оружие.

"Южная Корея недавно предложила ряд планов борьбы с беспилотниками, включая проведение регулярных учений, создание системы обмена разведывательными данными о целях в режиме реального времени и обеспечение кинетических и некинетических средств, таких как пушки "глушения" БПЛА", - уточняет издание.

На фотографиях, размещенных на сайте Службы распространения визуальной информации Пентагона, изображен офицер ВВС США, целящийся с установки Dronebuster в небольшой имитированный вражеский беспилотник. По словам американских военных, Dronebuster - это установка, создающая радиочастотное препятствие, способное нейтрализовать вражеские беспилотники.

На другом фото член группы по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов (EOD) ВВС Южной Кореи проверяет беспилотник, одетый в "бомбовый костюм", предназначенный для защиты персонала от возможной взрывчатки, которую несет дрон.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Южная Корея планирует уже в следующем месяце принять базовый план разработки новой усовершенствованной управляемой ракеты, способной поражать базирующиеся в горной местности северокорейские дальнобойные артиллерийские установки.

Напомним, что в прошлом году Северная Корея активизировала свои демонстрации оружия, включавшие серию ракетных и артиллерийских пусков, которые она назвала так называемой "имитацией ядерных ударов по целям в Южной Корее и США".

Добавим, в Южной Корее заявили, что даже рассматривают возможность размещения на своей территории или изготовления ядерного оружия для сдерживания КНДР.

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