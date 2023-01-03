Вашингтон і Сеул обговорюють спільні навчання на противагу ядерним випробуванням КНДР

Як зазначає видання, 3 січня офіційні особи обох держав - США і Південної Кореї - заявили, що вони розглядають можливість поліпшення обміну інформацією, спільного планування і можливого реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вивчення шляхів протидії загрозам з боку КНДР.

"Щоб відповісти на ядерну зброю Північної Кореї, дві країни обговорюють способи обміну інформацією про роботу ядерних активів, які належать США, а також спільне планування та реалізацію їх відповідно", - заявив прессекретар президента Південної Кореї Кім Ен Хе.

В інтерв’ю, опублікованому 2 січня у газеті Chosun Ilbo, президент Південної Кореї Юн Сук Ель підкреслив, що вони як союзники із США обговорюють спільне ядерне планування, і це допоможе розвіяти сумніви щодо посилення розширеного стримування північного сусіда Сеула.

Проте представник Адміністрації США зазначив, що регулярні ядерні навчання можуть виявитися "надзвичайно складними", оскільки Південна Корея не є ядерною державою.

"Це буде зроблено кількома способами, у тому числі, як сказав президент Юн, шляхом посиленого обміну інформацією, спільного планування та розширення діапазону непередбачених ситуацій, які ми плануємо, а також навчання", - сказав чиновник виданню.

При цьому терміни запланованих навчань остаточно не визначені, але вони відбудуться "у не дуже віддаленому майбутньому" та охоплюватимуть сценарії, включаючи ядерні ситуації, підтвердив представник Адміністрації США.

"Ідея полягає в тому, щоб також переконатися, що ми здатні повністю продумати спектр можливостей на основі можливостей КНДР, які вони продемонстрували, а також їх заяв", - додав він.

Водночас президент Джо Байден заявив, що вони взагалі не обговорювали таку діяльність. Представник Ради національної безпеки США наголосив у заяві, що США налаштовані надавати розширене стримування, і що союзники працюють над ефективною скоординованою відповіддю на ряд сценаріїв, включаючи використання ядерної зброї з боку КНДР.

На думку Reuters, обидві країни переглянули консультації щодо розширеного стримування цього року після багаторічної перерви на тлі збільшення ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї.

"Контрзаходи США не встигають за прогресуючими ядерними програмами Північної Кореї, і розширена стратегія стримування майже не відрізняється від тих, коли їх ядерний потенціал був незначним і слабшим", - підкреслив Го Мен Хюн, науковий співробітник Інституту політики в Сеулі.

Проте Кім Дон Юп, професор університету Каннам, зауважив, що коментар Байдена, який має виключні повноваження на використання США ядерної зброї, свідчить про небажання Америки ділитися ядерними операціями, враховуючи їх чутливість і проблеми безпеки.

Reuters нагадує, що термін "розширене стримування" означає здатність збройних сил США, особливо ядерних сил, стримувати напади на американських союзників.