"Ваші діти не будуть гинути в Україні". Зеленський звернувся до французів після заяв Макрона

Французи мають знати, що їхні діти не гинутимуть на війні в Україні, оскільки країна не є членом НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Він додав, що його французький колега Еммануель Макрон хоче обговорити це більш детально під час візиту в Україну і він розуміє слова лідера Франції.

"Те, що він сказав, що ми не можемо нічого "виключати", я думаю, перш за все, що це пов'язано з Володимиром Путіним: поки Україна тримається, французька армія може залишатися на французькій території", - запевняє Володимир Зеленський.

Але президент України додав, що якщо диктатору Володимиру Путіну вдасться атакувати іншого члена НАТО, то ситуація буде зовсім іншою. Зеленський сказав, що саме члени НАТО повинні будуть вирішити, чи посилати свою армію, чи ні.

Однак Володимир Зеленський запевняє французів, що їхні діти не помруть в Україні, оскільки країна не є членом НАТО.

Для чого можуть бути потрібні іноземні війська

За словами президента, можна було б обміркувати можливість перебування іноземного технічного персоналу на території України.

У цьому плані він навів приклад танків "Леопард" і САУ "Цезар", які відправляють назад на територію країн Європи для ремонту.

Зеленський упевнений, що Макрон посилив свою позицію щодо Путіна, бо він зрозумів, що кремлівський диктатор обдурив лідера Франції і Макрон йому більше не довіряє.

Заява Макрона

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. Але він уточнив, що з цього питання немає консенсусу.

Пізніше Макрон уточнив, що відправлення французьких військ в Україну можливе у разі повторного наступу російських військ на Київ чи Одесу.

Деякі країни вже публічно виступили проти такої ініціативи.