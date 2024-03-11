"Ваши дети не будут погибать в Украине". Зеленский обратился к французам после заявлений Макрона

Французы должны знать, что их дети не будут гибнуть на войне в Украине, поскольку страна не является членом НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Он добавил, что его французский коллега Эммануэль Макрон хочет обсудить это более детально во время визита в Украину и он понимает слова лидера Франции.

"То, что он сказал, что мы не можем ничего "исключать", я думаю, прежде всего, что это связано с Владимиром Путиным: пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории", - уверяет Владимир Зеленский.

Но президент Украины добавил, что если диктатору Владимиру Путину удастся атаковать другого члена НАТО, то ситуация будет совсем другой. Зеленский сказал, что именно члены НАТО должны будут решить, посылать ли свою армию или нет.

Однако Владимир Зеленский уверяет французов, что их дети не умрут в Украине, поскольку страна не является членом НАТО.

Для чего могут потребоваться иностранные войска

По словам президента, можно было бы обдумать возможность пребывания иностранного технического персонала на территории Украины.

В этом плане он привел пример танков "Леопард" и САУ "Цезарь", которые отправляют обратно на территорию стран Европы для ремонта.

Зеленский уверен, что Макрон ужесточил свою позицию в отношении Путина, потому что он понял, что кремлевский диктатор обманул лидера Франции и Макрон ему больше не доверяет.

Заявление Макрона

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. Но он уточнил, что по этому вопросу нет консенсуса.

Позже Макрон уточнил, что отправка французских войск в Украину возможна в случае повторного наступления российских войск на Киев или Одессу.

Некоторые страны уже публично выступили против такой инициативы.