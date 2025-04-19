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"Вас вітає Україна". Буданов показав емоційне відео повернення полонених

Фото: українські військові, яких звільнили з полону РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Едуард Ткач

Напередодні Великодню, 19 квітня, Україна та Росія провели великий обмін полоненими. Додому повернулися 277 військових, яких зустріли фразою "вас вітає Україна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

"277 українських родин сьогодні почули омріяну звістку про повернення їхніх рідних та близьких. Вдячний родинам за вашу мужність та віру", -; йдеться у повідомленні.

До свого допису Буданов додав емоційне відео повернення українських героїв додому. На кадрах видно, як військові радіють та обіймаються.

"Вітаю нас усіх та родини звільнених Захисників з цією прекрасною подією! Вдячний усій команді Координаційного штабу, перемовній групі та всім, хто працював задля повернення хлопців та дівчат додому. Працюємо далі", - резюмував керівник ГУР.

 

Обмін полоненими 19 квітня

Нагадаємо, що серед тих, кого вдалося звільнити з полону РФ: воїни ЗСУ, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Зокрема, бійці, які захищали Маріуполь та інші напрямки в Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Луганській областях.

Як уточнили у Координаційному штабі, більшість з тих, когда Україна повернула - це молодь після 2000 року народження.

Детальніше про обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Обмін полоненимиВійна в Україні