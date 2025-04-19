"Вас приветствует Украина". Буданов показал эмоциональное видео возвращения пленных

Накануне Пасхи, 19 апреля, Украина и Россия провели большой обмен пленными. Домой вернулись 277 военных, которых встретили фразой "вас приветствует Украина".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
"277 украинских семей сегодня услышали желанную весть о возвращении их родных и близких. Благодарен семьям за ваше мужество и веру", - говорится в сообщении.
К своему сообщению Буданов добавил эмоциональное видео возвращения украинских героев домой. На кадрах видно, как военные радуются и обнимаются.
"Поздравляю нас всех и семьи освобожденных Защитников с этим прекрасным событием! Благодарен всей команде Координационного штаба, переговорной группе и всем, кто работал для возвращения ребят домой. Работаем дальше", - резюмировал руководитель ГУР.
Напомним, что среди тех, кого удалось освободить из плена РФ: воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. В частности, бойцы, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.
Как уточнили в Координационном штабе, большинство из тех, когда Украина вернула - это молодежь после 2000 года рождения.
Подробнее об обмене - читайте в материале РБК-Украина.
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