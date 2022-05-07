"Варвары с ракетами". Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Одессы

“Сегодня захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для русской армии это не имеет значения. Им только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно”, - заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что такие поступки могут совершать только варвары, у которых есть ракеты, но нет ничего из того, что делает их людьми.

При этом как подчеркивает президент, характерно то, что Россия делает это накануне дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом. Такой знак должен напомнить каждому государству, что зло невозможно победить раз и навсегда.