"Варварський напад": фон дер Ляєн закликала до рішучих дій для припинення вогню

Ракетний удар по Сумах у Вербну неділю показує, що Росія була і залишається агресором, який порушує міжнародне право. Тому терміново потрібні рішучі заходи для припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна , про це завила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі в соцмережі Х.

"Сьогодні вранці російська жорстокість знову завдала удару, вбивши чоловіків, жінок і дітей у місті Суми. Варварський напад, який став ще більш огидним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю", - відреагувала глава Єврокомісії на ракетний удар РФ.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ця остання ескалація є похмурим нагадуванням світу про те, що Росія була і залишається агресором, який грубо порушує міжнародне право. Тому, за її словами, необхідно терміново діяти у відповідь.

"Невідкладно потрібні рішучі заходи для забезпечення припинення вогню. Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і зберігати сильний тиск на Росію, поки не припиниться кровопролиття і не буде досягнуто справедливого і тривалого миру на умовах України", - наголосила президентка ЄК.

Вона додала, що жертви сьогоднішньої атаки, їхні сім'ї та всі українці залишаються в серцях європейців - "сьогодні і кожного дня".

Удар по Сумах

Нагадаємо, російські війська завдали два удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Близько 15:30 ДСНС України повідомила, що кількість постраждалих зросла до 99 осіб, з них 11 дітей.

Найбільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.