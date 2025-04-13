"Варварський напад": фон дер Ляєн закликала до рішучих дій для припинення вогню
Ракетний удар по Сумах у Вербну неділю показує, що Росія була і залишається агресором, який порушує міжнародне право. Тому терміново потрібні рішучі заходи для припинення вогню.
Як повідомляє РБК-Україна, про це завила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму дописі в соцмережі Х.
"Сьогодні вранці російська жорстокість знову завдала удару, вбивши чоловіків, жінок і дітей у місті Суми. Варварський напад, який став ще більш огидним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю", - відреагувала глава Єврокомісії на ракетний удар РФ.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ця остання ескалація є похмурим нагадуванням світу про те, що Росія була і залишається агресором, який грубо порушує міжнародне право. Тому, за її словами, необхідно терміново діяти у відповідь.
"Невідкладно потрібні рішучі заходи для забезпечення припинення вогню. Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і зберігати сильний тиск на Росію, поки не припиниться кровопролиття і не буде досягнуто справедливого і тривалого миру на умовах України", - наголосила президентка ЄК.
Вона додала, що жертви сьогоднішньої атаки, їхні сім'ї та всі українці залишаються в серцях європейців - "сьогодні і кожного дня".
Удар по Сумах
Нагадаємо, російські війська завдали два удари по Сумам балістикою 13 квітня. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. У момент ударів люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали в громадському транспорті.
Спочатку повідомлялося про 21 загиблого і 20 поранених, пізніше кількість постраждалих зросла до 34, потім до 83. Близько 15:30 ДСНС України повідомила, що кількість постраждалих зросла до 99 осіб, з них 11 дітей.
Найбільше людей постраждали в тролейбусі, який проїздив поряд з епіцентром одного з ударів. Практично всі, хто знаходився в електротранспорті, загинули.
Реакція світу на трагедію в Сумах
Президент Франції Емануель Макрон різко відреагував на обстріл Сум. Він заявив, що всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. За словами французького президента, сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її, "всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента (США Дональда, ред.) Трампа".
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер також прокоментував ракетну атаку РФ на Суми 13 квітня. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін має негайно погодитися на повне припинення вогню.
Спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог також висловився про російську атаку на Суми. Він зазначив, що ця атака "переходить будь-яку межу пристойності". Келлог додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.
Також посол США Бріджит Брінк зробила заяву про ракетну атаку на Суми. Вона зауважила. що, як і в Кривому Розі, цього разу росіяни використали касетні боєприпаси, що посилило масштаби руйнувань і шкоду для цивільного населення.
Хто ще із західних лідерів і як відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, - в матеріалі РБК-Україна.
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