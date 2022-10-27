Варвары бьют по нашей энергетике, но мы достойно пройдем эту тьму, - Зеленский

Варвары бьют по украинской энергетике, но жители Украины пройдут эту тьму мужественно и достойно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Для кого-то это отец на фронте, для кого-то это товарищ, собрат в памяти, но останется навсегда. Для кого-то это милая и милая рядом. Я уверен, что для нас всех Украина это главный свет. Ради нее - победим", - добавил президент.

Президент решил поддержать жителей Украины в сложный день. Зеленский добавил, что главное сохранить свет в своем сердце.

Напомним, сегодня почти миллион жителей Киева сегодня оказались без электричества.

В результате ночной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Киевской области, в регионе наблюдается резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением.

Позже стало известно, что российские войска, применив иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", совершили более шести атак на Киевскую область. Кроме того, в полиции показали фотографии обломков беспилотников, ударивших по одному из районов области.

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