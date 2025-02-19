Не варто суб'єктивувати. Зеленський прокоментував санкції проти Порошенка

Санкції проти олігархів

13 лютого Зеленський запровадив санкції проти:

Петра Порошенка;

Ігоря Коломойського;

Геннадія Боголюбова;

Костянтина Жеваго;

Віктора Медведчука.

Стосовно 5-го президент України, санкції включають:

позбавлення державних нагород;

блокування активів.

Зокрема було запроваджено припинення я торговельних операцій, що суттєво обмежує його економічну діяльність.

Як пояснили у Службі безпеки України (СБУ), санкції були введені через загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України.

Як відзначав Зеленський, він готовий скасувати санкції проти тих олігархів, які повернуть до бюджету виведені під час війни кошти.

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