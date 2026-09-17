Варто спробувати: на яких банківських послугах може заощадити ФОП

Для підприємця важлива не тільки вартість товару, оренди чи логістики. Є й регулярні витрати на банківські послуги: обслуговування рахунку, платежі, переказ власного доходу, приймання оплат від клієнтів. Частину цих витрат точно можна скоротити. ПУМБ має для ФОП акційну пропозицію зі спеціальними умовами.

Докладніше про те, що саме передбачає акція від банку, - в матеріалі РБК-Україна .

Рахунок - без плати за обслуговування

Рахунок для ФОП - це щоденний робочий інструмент: сюди надходять гроші від клієнтів, звідси підприємець платить постачальникам і проводить інші розрахунки. Нові клієнти ПУМБ можуть відкрити рахунок і не платити за його обслуговування до кінця 2027 року. Приєднатися до акції можна до 31 грудня 2026 року.

Ще одна умова - безлімітні платежі без комісії у гривні в операційний час. Тобто, підприємцеві не потрібно рахувати, скільки платежів уже зроблено і скільки коштуватиме наступний.

Вивести власний дохід - без комісії

Коли гроші зароблені, а податки сплачені, підприємець може переказати до 200 тис. грн з рахунку ФОП на власну картку ПУМБ без комісії. А потім - також без комісії зняти їх у банкоматах банку.

Вивід власного доходу ФОП - без комісії (інфографіка ПУМБ)

Приймати оплати - з тарифом 1,1%

Для бізнесу, який приймає безготівкову оплату, ПУМБ пропонує еквайринг із тарифом 1,1% за операцію. Це актуально для магазинів, кафе, салонів, сфери послуг та інших підприємців, для яких оплата карткою - частина щоденної роботи.

За користування POS-терміналом при цьому не потрібно сплачувати абонплату. Комісія 1,1% діє до 15 липня 2027 року, а відсутність абонплати - до 31 липня 2027 року.

Банк пропонує еквайринг із тарифом 1,1% (інфографіка ПУМБ)

Потрібні гроші на бізнес - рішення за один день

Якщо бізнесу потрібні додаткові кошти, ПУМБ пропонує кредит "всеБІЗНЕС для ФОП". Його сума може становити до 3 млн грн, на строк до 36 місяців. При цьому разова комісія за видачу кредиту - 0%. Рішення щодо кредиту можна отримати за один день. І для того, щоб дізнатися рішення банку, ФОП не потрібно попередньо відкривати рахунок у ПУМБ.

Разова комісія за видачу кредиту "всеБІЗНЕС для ФОП"- 0% (інфографіка ПУМБ)

Скориставшись умовами акції від ПУМБ, підприємець може закрити в одному місці кілька базових потреб свого бізнесу: вести рахунок, проводити платежі, користуватися власним доходом, приймати оплату від клієнтів та за потреби залучати фінансування.

Акційна пропозиція ПУМБ для ФОП діє з 19 серпня до 31 грудня 2026 року.

Детальні умови та обмеження пропозиції доступні на сайті ПУМБ.

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