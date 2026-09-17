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Стоит попробовать: на каких банковских услугах может сэкономить ФОП

16:14 17.09.2026 Чт
2 мин
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aimg Юлия Бойко
Стоит попробовать: на каких банковских услугах может сэкономить ФОП Банк предлагает спецусловия для ФОП (инфографика ПУМБ)
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Для предпринимателя важна не только стоимость товара, аренды или логистики. Есть и регулярные расходы на банковские услуги: обслуживание счета, платежи, перевод собственного дохода, прием оплат от клиентов. Часть этих затрат точно можно сократить. У ПУМБ для ФОП есть акционное предложение со специальными условиями.

Подробнее о том, что именно предусматривает акция от банка, - в материале РБК-Украина.

Счет - без платы за обслуживание

Счет для ФОП - это ежедневный рабочий инструмент: сюда поступают деньги от клиентов, отсюда предприниматель платит поставщикам и производит другие расчеты.Новые клиенты ПУМБ могут открыть счет и не платить за его обслуживание до конца 2027 года. Присоединиться к акции можно до 31 декабря 2026 года.

Еще одно условие - безлимитные платежи без комиссии в гривне в операционное время. То есть предпринимателю не нужно считать, сколько платежей уже сделано и сколько будет стоить следующий.

Вывести собственный доход - без комиссии

Когда деньги заработаны, а налоги уплачены, предприниматель может перевести до 200 тыс. грн со счета ФОП на собственную карту ПУМБ без комиссии. А потом - также без комиссии снять их в банкоматах банка.

Стоит попробовать: на каких банковских услугах может сэкономить ФОПВывод собственного дохода ФОП - без комиссии (инфографика ПУМБ)

Принимать оплаты - с тарифом 1,1%

Для бизнеса, который принимает безналичную оплату, ПУМБ предлагает эквайринг с тарифом 1,1% за сделку. Это актуально для магазинов, кафе, салонов, сферы услуг и других предпринимателей, для которых оплата картой - часть ежедневной работы.

За использование POS-терминалом при этом не нужно платить абонплату. Комиссия 1,1% действует до 15 июля 2027 года, а отсутствие абонплаты – до 31 июля 2027 года.

Стоит попробовать: на каких банковских услугах может сэкономить ФОПБанк предлагает эквайринг с тарифом 1,1% (инфографика ПУМБ)

Нужны деньги на бизнес - решение за один день

Если бизнес нуждается в дополнительных средствах, ПУМБ предлагает кредит "всеБИЗНЕС для ФОП". Его сумма может составлять до 3 млн грн, на срок до 36 месяцев. При этом разовая комиссия за выдачу кредита - 0%. Решения по кредиту можно получить за один день. И для того чтобы узнать решение банка, ФОП не нужно предварительно открывать счет в ПУМБ.

Стоит попробовать: на каких банковских услугах может сэкономить ФОПРазовая комиссия за выдачу кредита "всеБИЗНЕС для ФОП" - 0% (инфографика ПУМБ)

Воспользовавшись условиями акции от ПУМБ, предприниматель может закрыть в одном месте несколько базовых потребностей своего бизнеса: вести счет, производить платежи, пользоваться собственным доходом, принимать оплату от клиентов и при необходимости привлекать финансирование.

Акционное предложение ПУМБ для ФОП действует с 19 августа по 31 декабря 2026 года.

Подробные условия и ограничения предложения доступны на сайте ПУМБ.

АО "ПУМБ". Государственная регистрация банков №73 от 23.12.1991 г. Банковская лицензия НБУ №8 от 06.10.2011 г.

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