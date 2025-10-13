Вартість золота наблизилася до нової рекордної позначки

Вперше в історії спотова ціна на золото перевищила позначку в 4100 тисячі доларів за унцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Це важлива подія для злитків, які ще два роки тому вартували менш як 2000 доларів, а нині їхня прибутковість перевищує прибутковість акцій у цьому столітті.

Золото подорожчало до нових рекордних рівнів після того, як президент США Дональд Трамп анонсував введення з 1 листопада мит на імпорт із Китаю у розмірі 100% понад ті, що діють зараз.

Крім цього, з 1 листопада буде запроваджено експортний контроль для будь-якого критично важливого програмного забезпечення.

Зазвичай золото розглядається інвесторами як заощадження у періоди нестабільності. Воно стало одним із найприбутковіших активів у 2025 році.

Ціна на золото та срібло

Ціна на золото зросла на 1,4% до 4075,29 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 4084,75 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 2,4% до 4094,90 доларів.

Спотова ціна на срібло підскочила на 2,4% до 51,48 долара за унцію після досягнення рекордного рівня в 51,70 доларів за унцію, що було зумовлено аналогічними факторами, що й на золото, а також напруженістю на спотовому ринку.

У понеділок Bank of America підвищив свої прогнози цін на дорогоцінні метали, підвищивши свій прогноз на 2026 рік для золота до 5000 доларів за унцію, а для срібла – до 65 доларів за унцію.