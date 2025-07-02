Вартість житла обвалюється. За стільки зараз можна купити квартиру у Запоріжжі

Ціни на нерухомість у Запоріжжі продовжують падати. За останні пів року на вторинному ринку вони знизились ще на 1-3%, а на первинці - на 6%. Зараз Запоріжжя входить у трійку міст із найдешевшим житлом.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Найбільше у Запоріжжі подешевшали однокімнатні квартири - на 3% у валюті за пів року. Зараз вони в середньому коштують 17 тисяч доларів. Це лише на 1 тисячу доларів дорожче, ніж у Херсоні - місті із найдешевшою нерухомістю, станом на зараз.
Двокімнатні квартири у Запоріжжі впали у ціні на 1%. Тепер їх продають за 24 тисячі доларів, хоча на ринку також можна знайти чимало пропозицій, вартістю 15-20 тисяч доларів.
Трикімнатні квартири у місті подорожчали на 6%. Зараз їхня середня вартість становить 35 тисяч доларів, при цьому на ринку є варіанти і за 20-30 тисяч доларів.
В середньому зараз, щоб купити однокімнатну квартиру у Запоріжжі треба відкладати усю зарплату за 3 роки, двокімнатну - 4,1 року, трикімнатну - 6,2 року.
Первинний ринок у Запоріжжі теж обвалюється. За останні пів року вартість "квадрату" у новобудовах знизилась на 6%. Зараз середня ціна становить 610 доларів, але остаточна вартість залежить від класу новобудови.
Ціни на первинці:
Зараз у продажу 15 черг ЖК. 6 забудовників пропонують покупцям розтермінування, 5 - іпотеку "єОселя", 1 - кредит.
Зазначимо, що темпи зведення житла у Запоріжжі зараз учетверо нижні, ніж торік.
Ціни на однокімнатні квартири залишились без змін. В середньому їх здають за 5 тисяч гривень. Втім, двокімнатні подорожчали аж на 17% за пів року. Тепер вони коштують 7 тисяч гривень на місяць. Вартість трикімнатних - не змінилась, в середньому за їх оренду доведеться заплатити 10 тисяч гривень.
Дані ЛУН показують, що на оренду у Запоріжжі йде до 25% зарплати містян.
Читайте також про те, що вартість нерухомості на вторинному ринку у Дніпрі підскочила на 5-10% у валюті за пів року, залежно від виду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.
Раніше ми писали про те, що вартість житла у Сумах також зросла за пів року. Однокімнатні квартири подорожчали на 15%, двокімнатні - на 2%, трикімнатні не змінились у ціні. Квадратні метри на первинному ринку не подорожчали.
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