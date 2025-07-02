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Стоимость жилья обваливается. За столько сейчас можно купить квартиру в Запорожье

Сколько стоит жилье в Запорожье (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Цены на недвижимость в Запорожье продолжают падать. За последние полгода на вторичном рынке они снизились еще на 1-3%, а на первичке - на 6%. Сейчас Запорожье входит в тройку городов с самым дешевым жильем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Что происходит на вторичном рынке

Больше всего в Запорожье подешевели однокомнатные квартиры - на 3% в валюте за полгода. Сейчас они в среднем стоят 17 тысяч долларов. Это лишь на 1 тысячу долларов дороже, чем в Херсоне - городе с самой дешевой недвижимостью, по состоянию на сейчас.

Двухкомнатные квартиры в Запорожье упали в цене на 1%. Теперь их продают за 24 тысячи долларов, хотя на рынке можно найти немало предложений, стоимостью 15-20 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры в городе подорожали на 6%. Сейчас их средняя стоимость составляет 35 тысяч долларов, при этом на рынке есть варианты и за 20-30 тысяч долларов.

В среднем сейчас, чтобы купить однокомнатную квартиру в Запорожье надо откладывать всю зарплату за 3 года, двухкомнатную - 4,1 года, трехкомнатную - 6,2 года.

Цены на вторичном рынке в Запорожье (скриншот)

Что с ценами на первичке

Первичный рынок в Запорожье тоже обваливается. За последние полгода стоимость "квадрата" в новостройках снизилась на 6%. Сейчас средняя цена составляет 610 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса новостройки.

Цены на первичке:

  • бизнес - 570 долларов;
  • премиум - 600 долларов;
  • эконом - 610 долларов;
  • комфорт - 670 долларов.

Сейчас в продаже 15 очередей ЖК. 6 застройщиков предлагают покупателям рассрочку, 5 - ипотеку "єОселя", 1 - кредит.

Отметим, что темпы возведения жилья в Запорожье сейчас в четыре раза ниже, чем в прошлом году.

Цены на первичном рынке (скриншот)

Какая стоимость аренды

Цены на однокомнатные квартиры остались без изменений. В среднем их сдают за 5 тысяч гривен. Однако двухкомнатные подорожали на 17% за полгода. Теперь они стоят 7 тысяч гривен в месяц. Стоимость трехкомнатных - не изменилась, в среднем за их аренду придется заплатить 10 тысяч гривен.

Данные ЛУН показывают, что на аренду в Запорожье идет до 25% зарплаты горожан.

Цены на аренду в Запорожье (скриншот)

Читайте также о том, что стоимость недвижимости на вторичном рынке в Днепре подскочила на 5-10% в валюте за полгода, в зависимости от вида жилья. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

Ранее мы писали о том, что стоимость жилья в Сумах также выросла за полгода. Однокомнатные квартиры подорожали на 15%, двухкомнатные - на 2%, трехкомнатные не изменились в цене. Квадратные метры на первичном рынке не подорожали.

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