Стоимость жилья обваливается. За столько сейчас можно купить квартиру в Запорожье

Что происходит на вторичном рынке

Больше всего в Запорожье подешевели однокомнатные квартиры - на 3% в валюте за полгода. Сейчас они в среднем стоят 17 тысяч долларов. Это лишь на 1 тысячу долларов дороже, чем в Херсоне - городе с самой дешевой недвижимостью, по состоянию на сейчас.

Двухкомнатные квартиры в Запорожье упали в цене на 1%. Теперь их продают за 24 тысячи долларов, хотя на рынке можно найти немало предложений, стоимостью 15-20 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры в городе подорожали на 6%. Сейчас их средняя стоимость составляет 35 тысяч долларов, при этом на рынке есть варианты и за 20-30 тысяч долларов.

В среднем сейчас, чтобы купить однокомнатную квартиру в Запорожье надо откладывать всю зарплату за 3 года, двухкомнатную - 4,1 года, трехкомнатную - 6,2 года.

Цены на вторичном рынке в Запорожье (скриншот)

Что с ценами на первичке

Первичный рынок в Запорожье тоже обваливается. За последние полгода стоимость "квадрата" в новостройках снизилась на 6%. Сейчас средняя цена составляет 610 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса новостройки.

Цены на первичке:

бизнес - 570 долларов;

премиум - 600 долларов;

эконом - 610 долларов;

комфорт - 670 долларов.

Сейчас в продаже 15 очередей ЖК. 6 застройщиков предлагают покупателям рассрочку, 5 - ипотеку "єОселя", 1 - кредит.

Отметим, что темпы возведения жилья в Запорожье сейчас в четыре раза ниже, чем в прошлом году.

Цены на первичном рынке (скриншот)

Какая стоимость аренды

Цены на однокомнатные квартиры остались без изменений. В среднем их сдают за 5 тысяч гривен. Однако двухкомнатные подорожали на 17% за полгода. Теперь они стоят 7 тысяч гривен в месяц. Стоимость трехкомнатных - не изменилась, в среднем за их аренду придется заплатить 10 тысяч гривен.

Данные ЛУН показывают, что на аренду в Запорожье идет до 25% зарплаты горожан.

Цены на аренду в Запорожье (скриншот)