Вартість вищої освіти 2025: скільки коштує навчання у ЛНУ ім. І. Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка є одним із найполярніших в Україні. Вартість року навчання на бакалавраті там коливається від 39 до 66 тисяч гривень, залежно від факультету.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛНУ ім. Івана Франка.
Вартість року навчання у цьому університеті стартує від 39 790 гривень для денної форми та від 27 853 гривень за заочну. Втім варто зазначити, що не всі спеціальності мають заочну форму. До найдешевших спеціальностей належать: біологія, хімія, математика, фізика, астрономія.
Найдорожче навчання коштує на спеціальностях: комп'ютерні науки, кібербезпека, право та міжнародні відносини. Тут за рік доведеться заплатити 66 755 гривень.
Ціни на навчання (денна форма, рік бакалаврату):
Додамо також, що вартість навчання на магістратурі становить від 43 770 гривень до 73 430 гривень за рік. Найдешевше обійдеться біологія, хімія, математика, екологія, найдорожче - комп'ютерні науки, англійська мова переклад, європейське право.
Раніше ми розповідали, що КНУ ім. Тараса Шевченка підняв ціни на навчання.
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