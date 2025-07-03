Стоимость высшего образования 2025: сколько стоит обучение в ЛНУ им. И. Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко является одним из самых полярных в Украине. Стоимость года обучения на бакалавриате там колеблется от 39 до 66 тысяч гривен, в зависимости от факультета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛНУ им. Ивана Франко.
Стоимость года обучения в этом университете стартует от 39 790 гривен для дневной формы и от 27 853 гривен за заочную. Однако стоит отметить, что не все специальности имеют заочную форму. К самым дешевым специальностям относятся: биология, химия, математика, физика, астрономия.
Дороже всего обучение стоит на специальностях: компьютерные науки, кибербезопасность, право и международные отношения. Здесь за год придется заплатить 66 755 гривен.
Цены на обучение (дневная форма, год бакалавриата):
Добавим также, что стоимость обучения на магистратуре составляет от 43 770 гривен до 73 430 гривен за год. Дешевле всего обойдется биология, химия, математика, экология, дороже всего - компьютерные науки, английский язык перевод, европейское право.
Ранее мы рассказывали, что КНУ им. Тараса Шевченко поднял цены на обучение.
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