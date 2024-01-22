Вартість та наповнення "пакунку малюка" в Україні змінилися: що у ньому та як отримати

Кожна українська сім'я, у якої народилася дитина, може отримати від держави допомогу - "пакунок малюка". А з 1 січня 2024 року його вартість зросла з 6 816 до 7 689 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

Склад бебі-боксу має переглядатися кожні 4 роки. Це відбувається з урахуванням експертної думки чиновників із залученням батьків немовлят, представників ЮНІСЕФ.

За результатами обговорень та фокус-групових досліджень вміст "пакунку малюка" коригується, враховуються побажання батьків.

Наразі "пакунок малюка" став раціональніше укомплектованим: збільшено кількість або додано товарів, які користуються попитом, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки), збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання, натомість зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) тощо.

Хто може отримати "пакунок малюка"

Мінсоцполітики наголошує, що отримати бебі-бокси можуть громадяни України, також іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, особи, яких визнано в Україні біженцями, або особи, які народили дитину та потребують додаткового захисту.

Допомогу від держави можуть отримати як біологічні батьки новонародженої дитини, так і її усиновлювачі, родичі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Як отримати "пакунок малюка"

Бебі-бокс може отримати відразу у пологовому будинку, перинатальному центрі, неонатальному центрі тощо. Форма власності медичного закладу неважлива.

Якщо у пологовому будинку відсутні "пакунок малюка", то протягом 30 календарних днів із дня народження дитини слід подати заяву через електронний кабінет Мінсоцполітики. Також це можна зробити, звернувшись до органів соціального захисту населення чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання.

Виплати при народженні дитини

Сума допомоги при народженні дитини в Україні становить 41 280 гривень. Батьки отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.

Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.