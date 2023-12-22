Вартість різдвяного кошика зросла більш ніж 10%: як змінилися ціни на продукти

Раніше центр "Інститут аграрної економіки" порахував вартість різдвяного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня.

Різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину у 969,74 грн.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1%. Ціни на продукти харчування за рік зросли лише на 2,4%.