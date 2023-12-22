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Вартість різдвяного кошика зросла більш ніж 10%: як змінилися ціни на продукти

Фото: Різдвяний кошик подорожчав у 2023 році на 11% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вартість різдвяного кошика для українців у 2023 році зросте на 11% у порівнянні із 2022 роком. Для приготування 12 традиційних страв українцям доведеться закупити продукти в середньому на 882 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс ефективного регулювання (BRDO).

Для порівняння, у 2022 році сума в середньому становила 796 гривень.

Так, зросли в ціні найбільше мед (+29%), капуста (+77%), риба (короп +32%, оселедець +26%), морква (+19%).

За рік деякі продукти подешевшали, зокрема гречка (-59%), буряк (-64%), цибуля (-41%).

Як рахували індекс

За основу співробітники BRDO взяли актуальні ціни на продукти у найбільших торговельних мережах України (Ашан, Сільпо, Варус). Рахували в розрахунку на інгредієнти, необхідні для приготування традиційних 12 різдвяних страв: куті, узвару, пісних борщу і голубців, тушкованих капусти і квасолі, маринованих грибів, печеного коропа, маринованого оселедця, пампухів і різдвяного калача і вареників з капустою.

Раніше центр "Інститут аграрної економіки" порахував вартість різдвяного столу 2023 року за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня.

Різдвяне меню зі страв, які є традиційними для такого столу середньостатистичної родини: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину у 969,74 грн.

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1%. Ціни на продукти харчування за рік зросли лише на 2,4%.

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РіздвоЦіни на продукти