Стоимость рождественской корзины выросла более чем на 10%: как изменились цены на продукты

Ранее центр "Институт аграрной экономики" счел стоимость рождественского стола 2023 года по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря.

Рождественское меню из блюд, традиционных для такого стола среднестатистической семьи: кутья и узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежий обойдутся в расчете на среднестатистическую семью в 969,74 грн.

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%. Цены на продукты питания за год выросли всего на 2,4%.