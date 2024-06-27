Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт

Середня вартість проїзду в громадському транспорті України різниться залежно від області.

РБК-Україна розповідає про вартість проїзду у різних регіонах України, а також від чого вона може залежати.

Середня вартість проїзду у різних областях України може залежати від низки важливих факторів:

Середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва при цьому становив у середньому 8 грн.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті України становила 9,31 грн за один квиток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві під час канікул школярі платитимуть за проїзд дешевше.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Державна служба статистики, "Мінфін".

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