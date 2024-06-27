Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт
Средняя стоимость проезда в общественном транспорте Украины отличается в зависимости от области.
РБК-Украина рассказывает о стоимости проезда в разных регионах Украины, а также от чего она может зависеть.
Стоимость проезда в разных регионах Украины
Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте Украины составила 9,31 грн за один билет.
Самая дешевая стоимость проезда была зафиксирована:
- в Киевской области - 5 грн
- в Херсонской области - 6 грн
- в Кировоградской области - 6,48 грн
- в Харьковской области - 6,60 грн
Средняя стоимость билета за проезд в общественном транспорте Киева составляла в среднем 8 грн.
В то же время самыми дорогими регионами по стоимости проезда оказались:
- Полтавская область - 10,95 грн
- Черновицкая область - 12,96 грн
- Черниговская область - 13,84 грн
- Житомирская область - 15 грн
- Львовская область - 15,74 грн
Средняя стоимость проезда в городском транспорте, май 2024 (инфографика: index.minfin.com.ua)
От чего может зависеть стоимость проезда
Средняя стоимость проезда в разных областях Украины может зависеть от ряда важных факторов:
- уровня доходов граждан
- стоимости жизни
- общего экономического состояния области
- стоимости горючего
- стоимости обслуживания и ремонта транспорта
- заработных плат работников и других "операционных" расходов
- уровня финансовой поддержки местными или государственными органами власти
- конкуренции среди транспортных компаний
- длины маршрутов (количества остановок)
- сложности обслуживания маршрутов и т.п.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве во время каникул школьники будут платить за проезд дешевле.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Государственная служба статистики, "Мінфін".
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