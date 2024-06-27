Стоимость проезда в Украине: в каких областях самый дешевый общественный транспорт

Средняя стоимость проезда в общественном транспорте Украины отличается в зависимости от области.

РБК-Украина рассказывает о стоимости проезда в разных регионах Украины, а также от чего она может зависеть.

Стоимость проезда в разных регионах Украины

Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на май 2024 года среднемесячная стоимость проезда в городском транспорте Украины составила 9,31 грн за один билет.

Самая дешевая стоимость проезда была зафиксирована:

в Киевской области - 5 грн

в Херсонской области - 6 грн

в Кировоградской области - 6,48 грн

в Харьковской области - 6,60 грн

Средняя стоимость билета за проезд в общественном транспорте Киева составляла в среднем 8 грн.

В то же время самыми дорогими регионами по стоимости проезда оказались:

Полтавская область - 10,95 грн

Черновицкая область - 12,96 грн

Черниговская область - 13,84 грн

Житомирская область - 15 грн

Львовская область - 15,74 грн

Средняя стоимость проезда в городском транспорте, май 2024 (инфографика: index.minfin.com.ua)

От чего может зависеть стоимость проезда

Средняя стоимость проезда в разных областях Украины может зависеть от ряда важных факторов: