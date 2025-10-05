Житло знову дорожчає: коли знизяться ціни на оренду в Києві і не тільки

Вартість оренди квартир в Україні восени продовжує зростати, що пов'язано в основному з сезонним фактором, а також високим рівнем інфляції.
Де в Україні оренда найдорожча та яка ситуація з ринком нерухомості в Києві – у матеріалі РБК-Україна.
У серпні Київ лідирував за вартістю оренди серед всіх міст України, йдеться в дослідженні сайту для пошуку нерухомості DIM.RIA. Середня ціна однокімнатної квартири становила близько 19 тисяч гривень на місяць.
За рік вартість оренди квартир у Києві зросла – на 4%. Подорожчання також спостерігалось в інших регіонах, особливо в Кіровоградській, Івано-Франківській, Полтавській та Чернігівській областях. При цьому, Кіровоградська область є безумовним лідером зі здорожчання оренди, за рік ціни тут зросли на 56%.
Інтерес до оренди посилився майже по всій країні, найбільш помітно – у Волинській та Львівській областях, додають аналітики DIM.RIA.
На відміну від серпня, у вересні лідерство з найдорожчої оренди в Україні перехопив Ужгород. Середня ціна однокімнатної квартири в Ужгороді досягла 20 800 гривень на місяць, вказують статистичні дані платформи для вибору нерухомості ЛУН.
Київ опинився на другій сходинці – 20 тисяч гривень У трійку найдорожчих міст з оренди квартири також потрапив Львів. Щоб винайняти однокімнатне житло в цьому місті вам знадобиться у середньому 18 700 гривень.
У Києві квартири орендує в основному молодь, яка практично не розглядає дешеве житло, сказала РБК-Україна експертка з нерухомості Олена Бондарук.
"Зараз в основному орендарі – це молодь і вони всі хочуть жити в ЖК, там, де є охорона, сервіси та гарна інфраструктура", - прокоментувала вона, додавши, що ціна оренди квартир в таких ЖК в середньому 24-28 тисяч гривень.
Серед інших великих міст помітно виділяються також Івано-Франківськ, де оренда обходиться в середньому в 16 700 гривень, і Луцьк, з показником 16 тисяч гривень. У Чернівцях, Тернополі та Вінниці вартість оренди приблизно однакова: по 14 600 та 14 500 гривень відповідно.
У Києві, маючи на руках бюджет у 20 тисяч гривень, можна просто знайти однокімнатну квартиру.
"Якщо у вас є бюджет 20 тисяч, ви можете спокійно вийти на ринок, орендувати там однокімнатну квартиру", - сказав РБК-Україна спеціаліст з оренди квартир Анатолій Вашкевич, додавши, що квартира з сучасним ремонтом або біля метро будуть коштувати дорожче.
Столиця України лідирує за вартістю оренди двокімнатних квартир. У вересні в Києві вона дорівнює в середньому 29 тисяч гривень на місяць, свідчить статистика ЛУН. На другому місці йде Ужгород – 25 тисяч гривень, а на третьому – Львів з орендною ставкою 22 900 гривень.
Безпековий фактор істотно впливає на вартість оренди в Україні. Через це найдорожчими регіонами залишаються західні області та столиця. Найнижча орендна ставка спостерігається в східних регіонах. У Харкові ціна оренди однокімнатної квартири в середньому дорівнює 4 тисяч гривень. Двокімнатна буде коштувати 6 тисяч гривень.
У Запоріжжі за оренду однокімнатної квартири попросять в середньому 5 500 гривень. Двокімнатна буде коштувати 7 500 гривень на місяць. Ціни за оренду одно- та двокімнатних квартир в Миколаєві дорівнюють 6 500 та 8 000 гривень відповідно.
На початку жовтня ціни на оренду житла (однокімнатної квартири) в Ужгороді не змінилась, а вартість квартир у Києві знизилась до 18 000 гривень, наводить дані ЛУН.
Найбільше зростання цін за півроку (з березня по вересень) зафіксовано в Одесі, де оренда плата за однокімнатну квартиру збільшилась на 63% (13 тисяч гривень), а на за двокімнатну - на 40% (16 800 гривень). Також помітно зросли ціни у Тернополі (+39% за одно- та +19% за двокімнатну квартиру) і Черкасах (+38% та 15%), повідомляють аналітики ЛУН.
У великих містах України у вересні зниження вартості оренди зафіксовано не було. Навіть у Харкові, Сумах та Чернігові ціни залишаються на попередньому рівні.
Наразі в країні спостерігається традиційне сезонне підвищення цін на оренду житла, додає Бондарук. Наприкінці літа та на початку осені у великі міста приїжджають студенти. Також вона пов'язує підвищення цін саме в столиці з великою кількістю представників іноземних компаній.
"У столицю в цей період приїжджають студенти, представники іноземних компаній та представництв і тому наразі попит підвищений", - зазначила експерт, додавши, що ціни зростають на 10-15%. З нею згоден Вашкевич, додаючи, що фактор інфляції також впливає на вартість оренди.
Українцям не слід очікувати на зниження орендних ставок найближчим часом, вважають співрозмовники РБК-Україна. Олена Бондарук та Анатолій Вашкевич переконані, що вартість буде тільки зростати через підвищений попит.
"Клієнти жаліються, що домовляються на перегляд, а поки вони доїжджають, об'єкт вже зданий", - коментує рівень попиту Бондарук.
Втім, уже в кінці листопада - в грудні ціни впадуть через очікуване зниження попиту. "Зазвичай на ринку оренди у січні-грудні ціни трохи знижуються", - підкреслила експерт. Проте, Вашкевич вважає, що вартість оренди в Україні все-таки зросте і додасть до 5% до нового року.
Нагадаємо, за останні півроку в Києві піднялись ціни на всі види нерухомості. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири - на 6%, а оренда житла зросла на 15-18%.
В Україні за останні півроку ціни на оренду зросли у переважній більшості міст. Найбільше у Тернополі та Одесі - на 13 та 14%, відповідно.
Найдешевше житло можна придбати в містах, розташованих ближче до фронту. У 2025 році однокімнатні квартири найменше коштують у Херсоні, Запоріжжі та Сумах.