Жилье снова дорожает: когда снизятся цены на аренду в Киеве и не только

В августе Киев лидировал по стоимости аренды среди всех городов Украины, говорится в исследовании сайта для поиска недвижимости DIM.RIA. Средняя цена однокомнатной квартиры составляла около 19 тысяч гривен в месяц.

За год стоимость аренды квартир в Киеве выросла – на 4%. Подорожание также наблюдалось в других регионах, особенно в Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областях. При этом, Кировоградская область является безусловным лидером по подорожанию аренды, за год цены здесь выросли на 56%.

Интерес к аренде усилился почти по всей стране, наиболее заметно – в Волынской и Львовской областях, добавляют аналитики DIM.RIA.

Какие цены на аренду жилья

В отличие от августа, в сентябре лидерство по самой дорогой аренде в Украине перехватил Ужгород. Средняя цена однокомнатной квартиры в Ужгороде достигла 20 800 гривен в месяц, указывают статистические данные платформы для выбора недвижимости ЛУН.

Киев оказался на второй строчке – 20 тысяч гривен В тройку самых дорогих городов по аренде квартиры также попал Львов. Чтобы снять однокомнатное жилье в этом городе вам понадобится в среднем 18 700 гривен.

В Киеве квартиры арендует в основном молодежь, которая практически не рассматривает дешевое жилье, сказала РБК-Украина эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

"Сейчас в основном арендаторы - это молодежь и они все хотят жить в ЖК, там, где есть охрана, сервисы и хорошая инфраструктура", - прокомментировала она, добавив, что цена аренды квартир в таких ЖК в среднем 24-28 тысяч гривен.

Среди других крупных городов заметно выделяются также Ивано-Франковск, где аренда обходится в среднем в 16 700 гривен, и Луцк, с показателем 16 тысяч гривен. В Черновцах, Тернополе и Виннице стоимость аренды примерно одинакова: по 14 600 и 14 500 гривен соответственно.

В Киеве, имея на руках бюджет в 20 тысяч гривен, можно просто найти однокомнатную квартиру.

"Если у вас есть бюджет 20 тысяч, вы можете спокойно выйти на рынок, арендовать там однокомнатную квартиру", - сказал РБК-Украина специалист по аренде квартир Анатолий Вашкевич, добавив, что квартира с современным ремонтом или возле метро будут стоить дороже.

Столица Украины лидирует по стоимости аренды двухкомнатных квартир. В сентябре в Киеве она равна в среднем 29 тысяч гривен в месяц, свидетельствует статистика ЛУН. На втором месте идет Ужгород – 25 тысяч гривен, а на третьем – Львов с арендной ставкой 22 900 гривен.

Фактор безопасности существенно влияет на стоимость аренды в Украине. Из-за этого самыми дорогими регионами остаются западные области и столица. Самая низкая арендная ставка наблюдается в восточных регионах. В Харькове цена аренды однокомнатной квартиры в среднем равна 4 тысяч гривен. Двухкомнатная будет стоить 6 тысяч гривен.

В Запорожье за аренду однокомнатной квартиры у вас попросят в среднем 5 500 гривен. Двухкомнатная будет стоить 7 500 гривен в месяц. Цены за аренду одно- и двухкомнатных квартир в Николаеве равны 6 500 и 8 000 гривен соответственно.

В начале октября цены на аренду жилья (однокомнатной квартиры) в Ужгороде не изменилась, а стоимость квартир в Киеве снизилась до 18 000 гривен, приводит данные ЛУН.

На сколько подорожала аренда жилья

Наибольший рост цен за полгода (с марта по сентябрь) зафиксирован в Одессе, где аренда плата за однокомнатную квартиру увеличилась на 63% (13 тысяч гривен), а за двухкомнатную – на 40% (16 800 гривен). Также заметно выросли цены в Тернополе (+39% за одно- и +19% за двухкомнатную квартиру) и Черкассах (+38% и 15%), сообщают аналитики ЛУН.

В крупных городах Украины в сентябре снижения стоимости аренды зафиксировано не было. Даже в Харькове, Сумах и Чернигове цены остаются на прежнем уровне.

Сейчас в стране наблюдается традиционное сезонное повышение цен на аренду жилья, добавляет Бондарук. В конце лета и в начале осени в крупные города приезжают студенты. Также она связывает повышение цен именно в столице с большим количеством представителей иностранных компаний.

"В столицу в этот период приезжают студенты, представители иностранных компаний и представительств и поэтому сейчас спрос повышен", - отметила эксперт, добавив, что цены растут на 10-15%. С ней согласен Вашкевич, добавляя, что фактор инфляции также влияет на стоимость аренды.

Какие цены на аренду прогнозируют в дальнейшем

Украинцам не следует ожидать снижения арендных ставок в ближайшее время, считают собеседники РБК-Украина. Елена Бондарук и Анатолий Вашкевич убеждены, что стоимость будет только расти из-за повышенного спроса.

"Клиенты жалуются, что договариваются на просмотр, а пока они доезжают, объект уже сдан", - комментирует уровень спроса Бондарук.

Впрочем, уже в конце ноября - в декабре цены упадут из-за ожидаемого снижения спроса. "Обычно на рынке аренды в январе-декабре цены немного снижаются", - подчеркнула эксперт. Тем не менее, Вашкевич считает, что стоимость аренды в Украине все-таки вырастет и прибавит до 5% к новому году.