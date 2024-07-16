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Вартість оренди впала за останній місяць: де в Україні найдорожче житло

Україна, Вівторок 16 липня 2024 11:31
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Вартість оренди впала за останній місяць: де в Україні найдорожче житло Фото: ціни на оренду у Львові пішли вниз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2024 року становила 6 932 гривень. За червень ціни трохи впали (на 10 гривень), проте з початку року оренда подорожчала на 4,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На перше місце за вартістю оренди знову вийшла Закарпатська область, хоч оренда впала на 8,1% до 11 698 гривень.

Львівщина опустилася на друге місце. Вартість оренди з початку року впала на 2,4% до 11 511 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,3% до 9811 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 4,2% до 9 093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни близьких до фронту регіонах – Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.

Вартість оренди впала за останній місяць: де в Україні найдорожче житло

Ціни на житло

Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.

За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область.

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Ціни на житло Державна служба статистики
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