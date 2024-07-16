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Стоимость аренды упала за последний месяц: где в Украине самое дорогое жилье

Украина, Вторник 16 июля 2024 11:31
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Стоимость аренды упала за последний месяц: где в Украине самое дорогое жилье Фото: цены на аренду во Львове пошли вниз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2024 года составила 6 932 гривен. За июнь цены незначительно упали (на 10 гривен), однако с начала года аренда подорожала на 4,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

На первое место по стоимости аренды снова вышла Закарпатская область, хотя аренда упала на 8,1% до 11 698 гривен.

Львовская область опустилась на второе место. Стоимость аренды с начала года упал на 2,4% до 11 511 гривен.

На третьем место Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,3% до 9 811 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9 093 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены близких к фронту регионах - Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 289 гривен) и Николаевской (3 485 гривен) областях.

Стоимость аренды упала за последний месяц: где в Украине самое дорогое жилье

Цены на жилье

Как сообщало РБК-Украина, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%. В начале 2024 года на первое место снова вышла Львовская область.

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Цены на жилье Государственная служба статистики
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