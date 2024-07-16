Стоимость аренды упала за последний месяц: где в Украине самое дорогое жилье
Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в июне 2024 года составила 6 932 гривен. За июнь цены незначительно упали (на 10 гривен), однако с начала года аренда подорожала на 4,9%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
На первое место по стоимости аренды снова вышла Закарпатская область, хотя аренда упала на 8,1% до 11 698 гривен.
Львовская область опустилась на второе место. Стоимость аренды с начала года упал на 2,4% до 11 511 гривен.
На третьем место Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,3% до 9 811 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9 093 гривен. Столица сохраняет четвертое место по стоимости.
Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины. Самые низкие цены близких к фронту регионах - Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 289 гривен) и Николаевской (3 485 гривен) областях.
Цены на жилье
Как сообщало РБК-Украина, в 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. После начала войны на первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.
За 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%. В начале 2024 года на первое место снова вышла Львовская область.