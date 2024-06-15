Цыни на оренду в Києві зростають. Скільки коштує зняти квартиру у столиці влітку

Ціни на оренду житла в Києві залежать від безлічі різних факторів: місця розташування, інфраструктури та стану самої квартири. За останній тиждень вартість оренди у столиці зросла, а найдешевшим залишається Деснянський район.

РБК-Україна з посиланням на коментар фахівця ринку нерухомості та аналітику Lun.ua розповідає, які ціни за оренду квартир в Києві у першій половині червня та чи буде дорожчати житло далі.

Скільки коштує орендувати житло в Києві

Вартість оренди однокімнатних квартир у Києві у середньому становить від 13 500 до 14 тисяч гривень. Це на 1000 гривень дорожче, ніж попереднього місяця.

Наприклад, винайняти двокімнатну квартиру на місяць коштуватиме в середньому 16−18 тисяч гривень. Ціни за них протягом місяця зросли на 500 грн. Ціни на оренду трикімнатних квартир варіюються від 20 до 61 тисячі гривень на місяць.

Де зняти квартиру найдорожче і найдешевше

За даними аналітиків, найдорожчі по вартості квартири – традиційно у Печерському району. Тут вартість оренди квартири в середньому становить:

однокімнатні – 28 700 гривень;

двокімнатні –39 000 гривень;

трикімнатні – 61 300 гривень.

Найдешевші квартири - у Деснянському районі. Тут вартість оренди в середньому становить:

однокімнатні – 7 500 гривень;

двокімнатні – 10 000 гривень.

Фото: Яка вартість оренди квартир в Києві у червні (скриншот з саййту lun.ua)

Чи будуть зростати ціни на оренду далі

Окрім всіх факторів війни, вартість оренди квартир у Києві дуже залежить і від сезону. Літо – період, коли ціни можуть, навпаки, знижуватися. Одна з причин – частина людей виїхала з міста. Співрозмовники РБК-Україна в галузі нерухомості кардинального подорожчання оренди поки не прогнозують.

За їхніми прогнозами, якщо ціни влітку й зростуть, то незначно. До того ж, пропоницій квартир на ринку багато, і часом пропозиція перевищує попит.

Вартість оренди може зростати ближче до другої половини літа, прогнозує рієлтор, голова Комітету з інформаційних технологій СФНУ Олександр Бойко. Наприклад, зростання вартості оренди у липні минулого року пояснювали збільшенням попиту на житло, бо до столиці почало їхати більше студентів на навчання. Також чимало українців поверталося додому із-за кордону.

“Так загалом було завжди: на збільшення попиту ціни реагують зростанням. Чим більше людей матиме запит орендувати та купити житло в Києві, тим вище можуть бути ціни. За моїми особистими спостереженнями минулого року, вартість житла в оренду почала зростати в липні. Ще тоді фіксувалося зростання ціни на рівні 10%”, – коментує експерт.

Фото: Оренда квартир в Києві зростає в ціні, але кардинального подорожчання експерти не прогнозують (Віталій Носач/РБК-Україна)