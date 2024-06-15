ua en ru
Сб, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Цыни на оренду в Києві зростають. Скільки коштує зняти квартиру у столиці влітку

Україна, Київ, Субота 15 червня 2024 01:40
UA EN RU
Цыни на оренду в Києві зростають. Скільки коштує зняти квартиру у столиці влітку Фото: Житловий комплекс у спальному районі Києва (facebook.com/Варшавський Плюс)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Олександр Бойко

Ціни на оренду житла в Києві залежать від безлічі різних факторів: місця розташування, інфраструктури та стану самої квартири. За останній тиждень вартість оренди у столиці зросла, а найдешевшим залишається Деснянський район.

РБК-Україна з посиланням на коментар фахівця ринку нерухомості та аналітику Lun.ua розповідає, які ціни за оренду квартир в Києві у першій половині червня та чи буде дорожчати житло далі.

Скільки коштує орендувати житло в Києві

Вартість оренди однокімнатних квартир у Києві у середньому становить від 13 500 до 14 тисяч гривень. Це на 1000 гривень дорожче, ніж попереднього місяця.

Наприклад, винайняти двокімнатну квартиру на місяць коштуватиме в середньому 16−18 тисяч гривень. Ціни за них протягом місяця зросли на 500 грн. Ціни на оренду трикімнатних квартир варіюються від 20 до 61 тисячі гривень на місяць.

Де зняти квартиру найдорожче і найдешевше

За даними аналітиків, найдорожчі по вартості квартири – традиційно у Печерському району. Тут вартість оренди квартири в середньому становить:

  • однокімнатні – 28 700 гривень;
  • двокімнатні –39 000 гривень;
  • трикімнатні – 61 300 гривень.

Найдешевші квартири - у Деснянському районі. Тут вартість оренди в середньому становить:

  • однокімнатні – 7 500 гривень;
  • двокімнатні – 10 000 гривень.

Цыни на оренду в Києві зростають. Скільки коштує зняти квартиру у столиці вліткуФото: Яка вартість оренди квартир в Києві у червні (скриншот з саййту lun.ua)

Чи будуть зростати ціни на оренду далі

Окрім всіх факторів війни, вартість оренди квартир у Києві дуже залежить і від сезону. Літо – період, коли ціни можуть, навпаки, знижуватися. Одна з причин – частина людей виїхала з міста. Співрозмовники РБК-Україна в галузі нерухомості кардинального подорожчання оренди поки не прогнозують.

За їхніми прогнозами, якщо ціни влітку й зростуть, то незначно. До того ж, пропоницій квартир на ринку багато, і часом пропозиція перевищує попит.

Вартість оренди може зростати ближче до другої половини літа, прогнозує рієлтор, голова Комітету з інформаційних технологій СФНУ Олександр Бойко. Наприклад, зростання вартості оренди у липні минулого року пояснювали збільшенням попиту на житло, бо до столиці почало їхати більше студентів на навчання. Також чимало українців поверталося додому із-за кордону.

“Так загалом було завжди: на збільшення попиту ціни реагують зростанням. Чим більше людей матиме запит орендувати та купити житло в Києві, тим вище можуть бути ціни. За моїми особистими спостереженнями минулого року, вартість житла в оренду почала зростати в липні. Ще тоді фіксувалося зростання ціни на рівні 10%”, – коментує експерт.

Цыни на оренду в Києві зростають. Скільки коштує зняти квартиру у столиці вліткуФото: Оренда квартир в Києві зростає в ціні, але кардинального подорожчання експерти не прогнозують (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, війна повністю змінила ринок нерухомості Харкова. Що відбувається на ринку продажів квартир в цьому місті під час нової фази обстрілів і триваючих бойових дій та як змінилися ціни на житло, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Житло Оренда нерухомості Ціни
NEWS
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
Росія виснажена? Що приховують нові ультиматуми Путіна та чому вони неприйнятні для України
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку