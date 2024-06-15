Цены на аренду в Киеве растут. Сколько стоит снять квартиру в столице летом

Цены на аренду жилья в Киеве зависят от множества различных факторов: месторасположения, инфраструктуры и состояния самой квартиры. За последнюю неделю стоимость аренды в столице выросла, а самым дешевым остается Деснянский район.

РБК-Украина со ссылкой на комментарий специалиста рынка недвижимости и аналитику Lun.ua рассказывает, какие цены за аренду квартир в Киеве в первой половине июня и будет ли дорожать жилье дальше.

Сколько стоит арендовать жилье в Киеве

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет в среднем от 13 500 до 14 тысяч гривен. Это на 1000 гривен дороже, чем в предыдущем месяце.

Например, снять двухкомнатную квартиру в месяц будет стоить в среднем 16-18 тысяч гривен. Цены за них за месяц выросли на 500 грн. Цены на аренду трехкомнатных квартир варьируются от 20 до 61 тысяч гривен в месяц.

Где снять квартиру дешевле и дороже всего

По данным аналитиков, самые дорогие по стоимости квартиры – традиционно в Печерском районе. Здесь стоимость аренды квартиры в среднем составляет:

однокомнатные – 28 700 гривен;

двухкомнатные –39 000 гривен;

трехкомнатные – 61 300 гривен.

Самые дешевые квартиры – в Деснянском районе. Здесь стоимость аренды в среднем составляет:

однокомнатные – 7500 гривен;

двухкомнатные – 10000 гривен.

Фото: Какая стоимость аренды квартир в Киеве в июне (скриншот с сайта lun.ua)

Будут ли расти цены на аренду дальше

Кроме всех факторов войны, стоимость аренды квартир в Киеве очень зависит и от сезона. Лето – период, когда цены могут, напротив, снижаться. Одна из причин – часть людей уехала из города. Собеседники РБК-Украина в сфере недвижимости кардинального удорожания аренды пока не прогнозируют.

По их прогнозам, если цены летом и возрастут, то незначительно. К тому же, предложений квартир на рынке много, и порой предложение превышает спрос.

Стоимость аренды может расти ближе ко второй половине лета, прогнозирует риелтор, глава Комитета по информационным технологиям СФНУ Александр Бойко. Например, рост стоимости аренды в июле прошлого года объяснялся увеличением спроса на жилье, потому что в столицу начало ехать больше студентов на обучение. Также многие украинцы возвращались домой из-за границы.

“Так вообще было всегда: на рост спроса цены реагируют ростом. Чем больше людей будет иметь запрос арендовать и купить жилье в Киеве, тем выше могут быть цены. По моим личным наблюдениям прошлого года, стоимость жилья в аренду начала расти в июле. Еще тогда фиксировался рост цен на уровне 10%”, – комментирует эксперт.

Фото: Аренда квартир в Киеве растет в цене, но кардинального подорожания эксперты не прогнозируют (Виталий Носач/РБК-Украина)