Цінові перепади. Як війна змінила ринок нерухомості Харкова і скільки коштує житло

Харків зазнає масштабних обстрілів з перших днів великої війни. Складнощів додає відключення електроенергії в усіх районах міста. Останніми днями ракетні удари ворога по Харкову активізувалися з новою силою. Це впливає на всі галузі життя в місті. І, звісно, на ринок нерухомості.

Що відбувається на ринку продажів квартир в Харкові під час нової фази обстрілів і триваючих бойових дій та як змінилися ціни на житло, в коментарі РБК-Україна аналізує оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак .

Психологічні гойдалки. Які ціни на квартири в Харкові зараз

Ринок нерухомості Харкова, власне, як і Херсона та Миколаєва, наразі переживають закономірний період стагнації. Нове будівництво в регіоні зупинилось. По продажах вдарили постійні обстріли і тривале очікування, а потім і сам початок так званого російського наступу, констатує Вікторія Берещак.

Психологічні гойдалки війни штовхають власників на доволі радикальні рішення: в місті можна знайти дисконти в межах 40-60% від довоєнної вартості.

"Особливо це стосується об’єктів, які розташовані в районах, що найбільш страждають від масованих російських обстрілів. Для розуміння: зараз 1-кімнатну квартиру на вторинці в місті можна придбати за 10-12 тисяч доларів, що фактично в два рази нижче ринкових звичних медіанних цін", – пояснює вона.

Причин для продажів житла в Харкові із суттєвою знижкою декілька.

Перша – люди виїхали раніше і наразі не планують повертатись, тож вирішують квартирне питання руба. Саме ця категорія продавців формує основний пласт заниженої пропозиції. За останній місяць до них додався незначний відсоток тих, хто ухвалив рішення поїхати з міста саме зараз.

Фото: Будівництво нового житла в Харкові фактично зупинилося (facebook.com/gs1kharkov)

Важливий нюанс: на Північній Салтівці чи П’ятихатках квартири в цілому не купують, хоча оголошень про продаж житла в цих районах вистачає.

"До цього етапу завмирання ринку через російський наступ (зараз фактично угод мінімум) продавали в більшості за довіреністю. Купували житло в основному мешканці Харківщини, які втратили свої квартири. Також купували квартири в Харкові переселенці з Донецької та Луганських областей, які не хотіли їхати далеко від дому", – додає вона.

Ще один пласт покупців – військові та їхні сім’ї. Для них придбання квартири в Харкові стає можливістю скоротити відстань одне до одного, відчувати близькість сім’ї в ті моменти, коли це можливо.

Фото: Приклади цін на вторинне житло в Харкові під час війни, вартість актуальна станом на 24 травня (скріншоти з сайду olx.ua)

Тим часом житло в західних регіонах України стало користуватися попитом з першої фази широкомасштабного вторгнення РФ. Хоча зараз українці вже не їдуть туди так масово й активно, вартість квадратних метрів в цій частині країни не має тенденції до зниження.