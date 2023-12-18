Вартість новорічного столу 2024. Що відбувається з цінами напередодні свят

Що буде з цінами до Нового року

Наразі в Україні відбувається здорожчання споживчих товарів через сезонне збільшення затрат на виробництво та зберігання, високі ціни на енергоресурси та пальне. До того ж наближаються свята, коли попит на продукти значно підвищується. Тому найближчими тижнями ціни триматимуться на високому рівні.

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у коментарі РБК-Україна припустила, що з огляду на загальну тенденцію зростання цін, вартість продуктів до святкового столу також зросте із наближенням свят. Традиційно це плюс 8-12% до ціни.

"Проте після передсвяткового ажіотажу ціни зазвичай стабілізуються і повертаються на попередні показники", – каже фахівчиня.

Яйця дорожчають

Курячі яйця поступово зростають в ціні. Хоча вони коштують менше ніж торік, сезонність та дорогі енергоресурси впливають на вартість.

Як зазначила Тетяна Попович, ціни на яйця можуть піднятися до 60-70 грн/десяток в холодний період, коли виробництво сезонно знижується.

Станом на 15 грудня середня ціна яєць категорії С0 складала 57,6 грн за десяток.

У мережі АТБ – 55,9 грн/десяток

"Сільпо" – 55,49 грн/ десяток

Varus – 53,7 грн/десяток.

Фото: ціна яєць у Varus (скріншот varus.ua)

Червоне м'ясо та курятина

Всі види червоного м'яса за рік подорожчали на 17-22%, а філе курятини – на 24%. Найближчим часом очікується подальше зростання цін, каже експертка оптового сільгоспринку "Шувар".

Дійсно, за статистикою порталу Мінфін вже спостерігається підвищення вартості. На 1 грудня свиний ошийок в середньому коштував 242,6 грн/кг, наразі ціна підвищилась до 250,34 грн/кг.

Середня ціна на куряче філе складає 152,3 грн/кг. При цьому вартість у супермаркетах різниться: від 149 грн в "Ашані" до 170 грн/кг в "Сільпо" та Novus. Тушка курятини для запікання на святковий стіл обійдеться в 85,9 грн/кг.

Овочі

Овочі та фрукти також дорожчають з настанням холодів. Зокрема капуста коштує на 58% більше, морква – на 24,5%. Злетіли ціни й на картоплю майже вдвічі від минулого року (дані оптового ринку "Шувар"). Але загалом середня вартість цих овочів не є високою:

капуста – 11,18 грн/кг;

цибуля – 14,54 грн/кг;

морква – 10,36 грн/кг;

картопля – 16,05 грн/кг.

Водночас огірки, помідори, солодкий перець для нарізок та салатів обійдуться в "кругленьку" суму.

Так, середня ціна огірків становить 99,9 грн/кг, червоних томатів – 85,7 грн/кг, болгарський перець – 156,6 грн/кг. Кріп, петрушка, зелена цибуля коштуватимуть по 30-40 грн за 100 г. Ці традиційні "салатні" інгредієнти можуть подорожчати ще більше ближче до святкових днів.

Фото: вартість солодкого перцю в АТБ (скріншот atbmarket.com)

Фрукти

Яблука зросли в ціні на 36%. Портал Мінфін наводить середню вартість сорту "Айдаред" – 19,2 грн/кг, українське яблуко – 17,15 грн/кг.

Зимові свята важко уявити без ароматних мандаринів. Ціни на цитрусові поки залишаються стабільними, але святковий ажіотаж вірогідно позначиться і на їх вартості.

Як каже експертка ринку "Шувар" Тетяна Попович, із початком сезону цитрусових було зафіксовано незначне зростання цін (в межах 10% до минулого року), проте зараз ціна на головні види цитрусових (апельсин, мандарин, грейпфрут) стабілізувалася і майже зрівнялася із торішньою.

В супермаркетах така пропозиція на мандарини:

Varus – 54,9 грн/кг сорт Сатсума, 98,5 грн/кг (Іспанія)

АТБ – 54,95 грн/кг (Туреччина)

Сільпо – 41 грн/кг (Туреччина), 75 грн/кг (Клементина, Італія)

На вартість мандаринів має вплив ситуація з блокуванням кордону. Ринкові оператори продовжують імпортувати італійські, іспанські та інші європейські товари, але з деякою затримкою та за вищими цінами через зростання витрат на логістику.

Фото: мандарини в Сільпо (скріншот shop.silpo.ua)

Ще один традиційний зимовий фрукт – хурма. Ціни на неї складають в середньому 97 грн/кг, що на 6% менше, ніж у 2022, зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка.

Банани коштують 56,90 грн/кг в роздрібних мережах. Ціна на 13% менша за торішню.

За словами експерта, поставки цих видів фруктів йдуть стабільно й пропозиція в цьому році була більш ранньою, адже свята змістились в датах.

Закуски

Сирна тарілка до святкового столу обійдеться від 120-140 грн (300 г сиру типу "Голландський").

М'ясна нарізка коштуватиме від 235 грн. До прикладу, це може бути по 200 грамів копченої ковбаси "Салямі" (135,4 грн) та буженини (99,2 грн).

Середня ціна на банку червоної ікри в супермаркетах складає 280 грн. Є акційні пропозиції до 200 грн за 80 г ікри.

Фото: ціни на ікру лососеву у мережі Varus (скріншот varus.ua)

Оселедець до святкового столу обійдеться у 100 грн за 500 грамів філе, а солона червона риба коштуватиме в середньому 245 грн за 200 грамів.

Індекс "Олів'є"

В національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" порахували вартість традиційного українського салату "Олів'є" на Новий рік 2024:

Найдорожчий інгредієнт: ковбаса – 127 грн за 0,5 кг;

солоні огірки – 38 грн за 200 г;

майонез – 22,90 грн за 180 г;

картопля – 11,68 грн за 5 шт.;

зелений горошок – 45 грн за 0,5 кг;

яйця – 34,56 грн за 6 шт.;

морква – 3,33 грн за 2 шт. (340 г);

цибуля – 2,99 грн (230 г).

За розрахунками фахівців центру, салат "Олів’є" обійдеться у 285,46 грн (3 кг продуктів традиційної рецептури). Його вартість виросла на 1,3 % проти цін минулого року перед святами.