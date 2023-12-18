Стоимость новогоднего стола 2024. Что происходит с ценами накануне праздников

Традиционно с приближением зимних праздников цены на продукты растут. Этот год не стал исключением – в декабре дорожают мясо, яйца, овощи. Своего пика цены достигнут за несколько дней до Рождества и Нового года.
РБК-Украина рассказывает, какие продукты подорожают к праздникам, и во сколько обойдутся блюда на новогодний стол 2024.
При подготовке материала использовались данные портала Минфин, публикация национального научного центра "Институт аграрной экономики", информация сайтов сетей супермаркетов Сильпо, АТБ, Varus, комментарии руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяны Попович и аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки.
В Украине дорожают потребительские товары из-за увеличения сезонных затрат на производство и хранение, высокие цены на энергоресурсы и топливо. К тому же приближаются праздники, когда спрос на продукты значительно увеличивается. Поэтому в ближайшие недели цены будут держаться на высоком уровне.
Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович в комментарии РБК-Украина предположила, что ввиду общей тенденции роста цен стоимость продуктов к праздничному столу также возрастет с приближением праздников. Традиционно это плюс 8-12% к цене.
"Однако после предпраздничного ажиотажа цены обычно стабилизируются и возвращаются на предыдущие показатели", – говорит эксперт.
Куриные яйца постепенно растут в цене. Хотя она меньше, чем в прошлом году, сезонность и дорогие энергоресурсы влияют на стоимость.
Как отметила Татьяна Попович, цены на яйца могут подняться до 60-70 грн/десяток в холодный период, когда производство сезонно снижается.
По состоянию на 15 декабря средняя цена яиц категории С0 составляла 57,6 грн. за десяток.
Все виды красного мяса за год подорожали на 17-22%, а куриное филе – на 24%. В ближайшее время ожидается дальнейший рост цен, говорит эксперт оптового сельхозпрынка "Шувар".
Действительно, по статистике портала Минфин уже наблюдается повышение стоимости. На 1 декабря свиной ошеек в среднем стоил 242,6 грн/кг, сейчас цена повысилась до 250,34 грн/кг.
Средняя цена на куриное филе составляет 152,3 грн/кг. При этом стоимость в супермаркетах разнится: от 149 грн в "Ашане" до 170 грн/кг в "Сильпо" и Novus. Тушка курятины для запекания на праздничный стол обойдется в 85,9 грн/кг.
Овощи и фрукты дорожают с наступлением холодов. В частности, капуста стоит на 58% дороже, морковь – на 24,5%. Взлетели цены и на картофель почти вдвое с прошлого года (данные оптового рынка "Шувар"). Но в целом средняя стоимость этих овощей не высокая:
В то же время, огурцы, помидоры, сладкий перец для нарезок и салатов обойдутся в "кругленькую" сумму.
Средняя цена огурцов составляет 99,9 грн/кг, помидоров – 85,7 грн/кг, болгарский перец – 156,6 грн/кг. Укроп, петрушка, зеленый лук будут стоить по 30-40 грн за 100 г. Эти традиционные "салатные" ингредиенты могут еще больше подорожать ближе к праздничным дням.
Фото: стоимость сладкого перца в АТБ (скриншот atbmarket.com)
Яблоки выросли в цене на 36%. Портал Минфин приводит среднюю стоимость сорта "Айдаред" – 19,2 грн/кг, украинское яблоко – 17,15 грн/кг.
Зимние праздники трудно представить без ароматных мандаринов. Цены на цитрусовые пока остаются стабильными, но праздничный ажиотаж, вероятно, скажется и на их стоимости.
Как говорит эксперт рынка "Шувар" Татьяна Попович, с началом сезона цитрусовых был зафиксирован незначительный рост цен (в пределах 10% к прошлому году), однако сейчас цена на главные виды цитрусовых (апельсин, мандарин, грейпфрут) стабилизировалась и почти сравнялась с прошлогодней.
В супермаркетах такое предложение на мандарины:
На стоимость мандаринов оказывает влияние и ситуация с блокировкой границы. Рыночные операторы продолжают импортировать итальянские, испанские и другие европейские товары, но с некоторой задержкой и по более высоким ценам из-за роста затрат на логистику.
Фото: мандарины в Сильпо (скриншот shop.silpo.ua)
Еще один традиционный зимний фрукт – хурма. Цены на нее составляют в среднем 97 грн/кг, что на 6% меньше чем в 2022, отмечает аналитик УКАБ Максим Гопка.
Бананы стоят 56,90 грн/кг в розничных сетях. Цена на 13% меньше прошлого года.
По словам эксперта, поставки этих видов фруктов идут стабильно и предложение в этом году было более ранним, ведь праздники сместились в датах.
Сырная тарелка к праздничному столу обойдется от 120-140 грн (300 г сыра типа "Голландский").
Мясная нарезка обойдется от 235 грн. К примеру, это может быть по 200 г копченой колбасы "Салями" (135,4 грн) и буженины (99,2 грн).
Средняя цена на банку красной икры в супермаркетах составляет 280 грн. Есть акционные предложения до 200 грн за 80 г икры.
Фото: цены на икру лососевую в сети Varus (скриншот varus.ua)
Селедка на праздничный стол обойдется в 100 грн за 500 г филе, а соленая красная рыба будет стоить в среднем 245 грн за 200 г.
В национальном научном центре "Институт аграрной экономики" посчитали стоимость традиционного украинского салата "Оливье" на Новый год 2024:
По расчетам специалистов центра, салат "Оливье" обойдется в 285,46 грн (3 кг продуктов традиционной рецептуры). Его стоимость выросла на 1,3% по сравнению с ценами прошлого года перед праздниками.
Напомним, по данным "Института аграрной экономики", новогоднее меню из традиционных блюд: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки обойдется на семью из четырех человек около 2879,15 грн. Это на 8,4% дороже, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2023 года вырастут примерно на 5%. В следующем году инфляция может ускориться.