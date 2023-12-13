Новорічний стіл подорожчав: скільки заплатить українська сім'я цього року

Новорічне меню зі страв, які є традиційними: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо, обійдуться на родину з чотирьох осіб близько 2879,15 грн. Це на 8,4% дорожче, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розрахунки центру " Інституту аграрної економіки ".

Розрахунки науковців свідчать, що салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Це на 1,3% більше, ніж при святкуванні Нового 2023 року. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: ковбаса - 127 грн за 0,5 кг (зростання цін на 10% в залежності від виробника), солоні огірки - 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонезу - 22,90 грн (+6,9% в залежності від марки). На картоплю ціна в цьому році зросла порівняно з минулим роком на 75,9%, але за 5 шт. (840 г) потрібно заплатити лише 11,68 грн. Ціна зеленого горошку залишилася на рівні минулого року - 45 грн за 0,5 кг. На решту складових салату ціни знизилися: 6 шт. яєць коштують 34,56 грн (зменшення ціни на 22,2%), 2 морквини (380 г) - 3,33 грн (на 55,3%), 2 цибулини (230 г) - 2,99 грн (на 54,4%).

За рахунок зменшення цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8%) салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року - 133,08 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця - 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 22,90 грн, 2 картоплини (280 г) - 3,89 грн, 1 буряк (250 г) - 2,48 грн, 1 цибулина (170 г) - 2,14 грн, 1 морквина (190 г) - 1,67 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4%. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 270 грн (на 8% більше проти цін 2023 року), підчеревини копченої - 247 грн (+4,2%), биток зі свинини свіжий - 260 грн (+4%). М’ясо птиці станом на кінець 2023 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 159 грн (зростання ціни на 18,3%). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) - у 116,66 грн, а пачка масла вершкового (200 г) - у 72,04 грн. Молочні продукти в цьому році додали в ціні 2,2-10,2%.

Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 328,99 грн - на 29% більше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 27,80 грн, гриби (1 кг) - 120 грн (+54%), перець солодкий (0,5 кг) - 67,19 грн (+12,9%), огірки свіжі (0,5 кг) - 46 грн (+32,4%), помідори свіжі (1 кг) - 68 грн (+1,5%).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 170,20 грн (зростання вартості на 0,8%). За 2 кг мандаринів заплатимо 100 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 59 грн, 1 лимон (200 г) - 11,20 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 28 грн (+8,5%). Шоколадні цукерки - в середньому 200 грн за 1 кг (+8,1%).

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 179 грн. Трохи більше - 210 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 27,9% і 0,5%.

Безалкогольні напої обійдуться у 119,72 грн. За 2 л соку "Садочок" доведеться заплатити 59,60 грн, за воду "Моршинська" (1,5 л) - 20,32 грн, за солодку воду "Живчик" (2 л) - 39,80 грн. Солодкі напої зросли в ціні, відповідно, на 19,2 і 17,8%.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще близько 525 грн. В залежності від виробника баночка червоної ікри (120 г) обійдеться в середньому у 280 грн, а 200 г червоної риби - у 245 грн.

Відтак вартість новорічного столу з делікатесами складе 3404,15 грн.

Вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3229 грн, що на 10,1% більше вартості новорічного столу 2023 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3819 грн.

Ціни в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1%. Ціни на продукти харчування за рік зросли лише на 2,4%.

За даними опитування КМІС, популярність Нового року значно впала серед українців. Новий рік, який урочисто відзначають у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим та Великоднем, зараз лише на п'ятому місці (52%).