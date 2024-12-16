Вартість навчання в українських вишах у 2024 році: що потрібно знати абітурієнтам

Українські абітурієнти отримали доступ до актуальних даних про середню вартість навчання за контрактом для здобуття ступеня бакалавра. Оновлена інформація охоплює різноманітні спеціальності та допоможе вступникам та їхнім батькам зробити зважений вибір.