Вартість навчання в українських вишах у 2024 році: що потрібно знати абітурієнтам

Українські абітурієнти отримали доступ до актуальних даних про середню вартість навчання за контрактом для здобуття ступеня бакалавра. Оновлена інформація охоплює різноманітні спеціальності та допоможе вступникам та їхнім батькам зробити зважений вибір.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Osvita.ua.
Абітурієнти, які складуть два предмети НМТ із результатами понад 150 або 170 балів, можуть отримати державний грант для покриття частини чи повної вартості навчання.
Середня вартість навчання за спеціальностями:
Аграрні науки та продовольство
Архітектура та будівництво
Біологія
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Журналістика
Інформаційні технології
Культура і мистецтво
Міжнародні відносини
Охорона здоров’я
Нагадаємо, що провідний рейтинг Times Higher Education оголосив результати THE Online Learning Rankings 2024, який визначає університети з найкращою онлайн-підготовкою студентів. Серед українських вишів лідером став Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".