Три українські університети увійшли до світового рейтингу найкращих за онлайн-навчанням

Провідний рейтинг Times Higher Education оголосив результати THE Online Learning Rankings 2024, який визначає університети з найкращою онлайн-підготовкою студентів. Серед українських вишів лідером став Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати рейтингу Times Higher Education.