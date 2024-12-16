Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году: что нужно знать абитуриентам

Украинские абитуриенты получили доступ к актуальным данным о средней стоимости обучения по контракту для получения степени бакалавра. Обновленная информация охватывает различные специальности и поможет поступающим и их родителям сделать взвешенный выбор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Osvita.ua.
Абитуриенты, которые сдадут два предмета НМТ с результатами более 150 или 170 баллов, могут получить государственную грант для покрытия части или полной стоимости обучения.
Средняя стоимость обучения по специальностям:
Аграрные науки и продовольствие
Архитектура и строительство
Биология
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
Журналистика
Информационные технологии
Культура и искусство
Международные отношения
Здравоохранение
Напомним, что ведущий рейтинг Times Higher Education объявил результаты THE Online Learning Rankings 2024, определяющего университеты с лучшей онлайн-подготовкой студентов. Среди украинских вузов лидером стал Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".