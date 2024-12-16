Стоимость обучения в украинских вузах в 2024 году: что нужно знать абитуриентам

Грантовая поддержка

Абитуриенты, которые сдадут два предмета НМТ с результатами более 150 или 170 баллов, могут получить государственную грант для покрытия части или полной стоимости обучения.

Средняя стоимость обучения на бакалавра в украинских вузах по специальностям

Средняя стоимость обучения по специальностям:

Аграрные науки и продовольствие

Агрономия - 22 333 гривен;

- 22 333 гривен; Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство - 23 064 гривен;

- 23 064 гривен; Лесное хозяйство - 23 298 гривен;

- 23 298 гривен; Садово-парковое хозяйство - 22 608 гривен.

Архитектура и строительство

Архитектура и градостроительство - 31 115 гривен;

- 31 115 гривен; Строительство и гражданская инженерия - 22 994 гривен;

- 22 994 гривен; Геодезия и землеустройство - 24 553 гривен.

Биология

Биология и биохимия - 26 004 гривен;

Электроника, автоматизация и электронные коммуникации

Электроника - 24 208 гривен;

- 24 208 гривен; Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника - 24 932 гривен.

Журналистика

Журналистика - 33 741 гривен.

Информационные технологии

Инженерия программного обеспечения - 37 848 гривен;

- 37 848 гривен; Компьютерные науки - 36 942 гривен;

- 36 942 гривен; Кибербезопасность и защита информации - 35 983 гривен.

Культура и искусство

Дизайн - 33 207 гривен;

- 33 207 гривен; Музыкальное искусство - 42 658 гривен;

- 42 658 гривен; Сценическое искусство - 40 300 гривен.

Международные отношения

Международные экономические отношения - 35 238 гривен;

- 35 238 гривен; Международное право - 39 134 гривен.

Здравоохранение