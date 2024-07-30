Вартість навчання в Україні: названі найдорожчі спеціальності у вишах

Найдорожчі спеціальності у 2024 році

Ціни на навчання залежать не лише від навчального закладу, а й від обраної спеціальності. Найдорожчими цьогоріч є професії, пов’язані із виробництвом аудіовізуального продукту, системним аналізом, а також, вже традиційно, із комп’ютерними технологіями.

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 46 412 гривень;

Системний аналіз – 42 209 гривень;

Морський та внутрішній водний транспорт – 40 928 гривень;

Сценічне мистецтво – 40 300 гривень;

Міжнародне право – 39 134 гривень;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 38 374 гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 37 848 гривень;

Комп'ютерні науки – 36 942 гривень;

Громадське здоров'я – 36 063 гривень.

Найдешевші спеціальності

Найнижчі ціни в українських вишах цього року на спеціальності, пов’язані із транспортом, а також із сільгоспвиробництвом.