Вартість навчання в Україні: названі найдорожчі спеціальності у вишах

Вартість одного курсу навчання є одним із ключових моментів при виборі навчального закладу, де випускники шкіл планують здобувати вищу освіту.
РБК-Україна із посиланням на дані Освіта.ua розповідає про середню вартість контрактного навчання для здобуття ступеня бакалавра за різними спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). Інформація актуальна станом на липень 2024 року.
Ціни на навчання залежать не лише від навчального закладу, а й від обраної спеціальності. Найдорожчими цьогоріч є професії, пов’язані із виробництвом аудіовізуального продукту, системним аналізом, а також, вже традиційно, із комп’ютерними технологіями.
Найнижчі ціни в українських вишах цього року на спеціальності, пов’язані із транспортом, а також із сільгоспвиробництвом.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про ціни на навчання в університетах у різних містах нашої країни.
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