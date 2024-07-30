Стоимость обучения в Украине: названы самые дорогие специальности в вузах

Стоимость одного курса обучения является одним из ключевых моментов при выборе учебного заведения, где выпускники школ планируют получать высшее образование.
РБК-Украина со ссылкой на данные Освіта.ua рассказывает о средней стоимости контрактного обучения для получения степени бакалавра по разным специальностям на основе полного общего среднего образования (11 классов). Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.
Цены обучения зависят не только от учебного заведения, но и от выбранной специальности. Самыми дорогими в этом году профессии, связанные с производством аудиовизуального продукта, системным анализом, а также, уже традиционно, с компьютерными технологиями.
Самые низкие цены в украинских вузах в этом году по специальностям, связанным с транспортом, а также с сельхозпроизводством.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывалоа о ценах на обучение в университетах в разных городах нашей страны.
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