Вартість доставки через Чорне море збільшилася після атак на комерційні судна

Вартість доставки вантажів через Чорне море зросла після атак на два танкери, що прямували до російського порту, а зростання загроз і потенційних ударів призвело до підвищення ставок страхування від військових ризиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
За даними джерел у судноплавній галузі, ставки військового ризику для семиденного рейсу до українських портів збільшилися до 0,5% з 0,4% минулого тижня.
Страхування для російських портів Чорного моря, традиційно дорожче, котирувалося на рівні 0,65-0,8% порівняно з 0,6% раніше.
Частина причин - напади на два танкери, що перебували під західними санкціями, які йшли порожніми до Новоросійська.
У Службі безпеки України повідомили, що на судна впливали військово-морські безпілотники.
Аналітики зазначають, що українська кампанія обмежує доходи Росії від нафти та змушує страховиків переглядати ризики.
"Тарифи зросли відповідним чином. Для російських портів враховується широкий спектр можливих ударів і висока ймовірність повторення", - заявив Манро Андерсон, керівник операцій у відділі морських військових ризиків Vessel Protect.
Він додав, що зростання активності України збільшує ймовірність дій у відповідь з боку Росії, створюючи більш рівномірний градієнт ризику.
Президент Туреччини Тайїп Ердоган наголосив, що атаки на комерційні судна в Чорному морі неприйнятні, і попередив усі сторони про неприпустимість таких дій.
Уперше напади торкнулися нейтральних суден у міжнародних водах, які не плавають під російським прапором.
Аналітик Андрій Риженко зазначив, що малоймовірно, що Росія атакує судна, які прямують до України у водах Туреччини, Болгарії або Румунії, оскільки це може бути розцінено як напад на територію НАТО.
З грудня 2024 року зафіксовано щонайменше сім вибухів на танкерах, що заходили в російські порти, зокрема в Середземному морі, за якими, за попередніми оцінками, стоїть Україна.
Турецький танкер біля Сенегалу зазнав чотирьох зовнішніх вибухів, постраждалих немає, забруднення не сталося. Танкер "Мерсін", який раніше заходив у російський порт, імовірно став мішенню мін-лімп.
Представник порту Дакар підтвердив пошкодження машинного відділення і повідомив, що судно перебуває під посиленою охороною.
Нагадуємо, що станом на вечір 1 грудня фронтова ситуація залишається напруженою: російські війська продовжують активно застосовувати авіацію, артилерію і безпілотники, тоді як українські сили зберігають контроль і обороняють стратегічно важливі ділянки.
Зазначимо, що російське командування продовжує поширювати повідомлення про "успіхи" своїх військ, але дані, озвучені начальником Генштабу Валерієм Герасимовим, не підтверджуються українськими джерелами і не відображають реальну ситуацію на фронті.