Вартість доставки через Чорне море збільшилася після атак на комерційні судна

Зростання страхових тарифів

За даними джерел у судноплавній галузі, ставки військового ризику для семиденного рейсу до українських портів збільшилися до 0,5% з 0,4% минулого тижня.

Страхування для російських портів Чорного моря, традиційно дорожче, котирувалося на рівні 0,65-0,8% порівняно з 0,6% раніше.

Частина причин - напади на два танкери, що перебували під західними санкціями, які йшли порожніми до Новоросійська.

У Службі безпеки України повідомили, що на судна впливали військово-морські безпілотники.

Реакція страхового ринку

Аналітики зазначають, що українська кампанія обмежує доходи Росії від нафти та змушує страховиків переглядати ризики.

"Тарифи зросли відповідним чином. Для російських портів враховується широкий спектр можливих ударів і висока ймовірність повторення", - заявив Манро Андерсон, керівник операцій у відділі морських військових ризиків Vessel Protect.

Він додав, що зростання активності України збільшує ймовірність дій у відповідь з боку Росії, створюючи більш рівномірний градієнт ризику.

Міжнародна реакція

Президент Туреччини Тайїп Ердоган наголосив, що атаки на комерційні судна в Чорному морі неприйнятні, і попередив усі сторони про неприпустимість таких дій.

Уперше напади торкнулися нейтральних суден у міжнародних водах, які не плавають під російським прапором.

Аналітик Андрій Риженко зазначив, що малоймовірно, що Росія атакує судна, які прямують до України у водах Туреччини, Болгарії або Румунії, оскільки це може бути розцінено як напад на територію НАТО.

Інциденти з танкерами

З грудня 2024 року зафіксовано щонайменше сім вибухів на танкерах, що заходили в російські порти, зокрема в Середземному морі, за якими, за попередніми оцінками, стоїть Україна.

Турецький танкер біля Сенегалу зазнав чотирьох зовнішніх вибухів, постраждалих немає, забруднення не сталося. Танкер "Мерсін", який раніше заходив у російський порт, імовірно став мішенню мін-лімп.

Представник порту Дакар підтвердив пошкодження машинного відділення і повідомив, що судно перебуває під посиленою охороною.