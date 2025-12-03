Вартість долара та євро трохи змінилася в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 3 грудня знизився на 2 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зріс на 7 копійок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 3 грудня середній курс продажу долара знизився на 2 копійки порівняно з 2 грудня і становить 42,55 гривні, курс євро зріс на 7 копійок - до 49,56 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (-0,03 гривні), євро - по 48,91 гривні (+0,03 гривні).
На міжбанку 3 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,31 - 42,34 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 1 грудня зниження курсом становило 5 копійок.
Офіційний курс
Національний банк України знизив курс долара на 3 грудня порівняно з 2 грудня на 1 копійку - до 42,3342 гривень. Курс євро було знижено на 13 копійок. На 3 грудня вартість європейської валюти встановлено на рівні 49,1839 гривні.
Резерви Нацбанку
Міжнародні резерви Національного банку з початку 2025 року зросли з 28,3 млрд доларів до 49,5 млрд доларів (станом на 1 листопада), тобто в 1,7 раза. Збільшення резервів насамперед пов'язане з перетіканням валютної зовнішньої допомоги на рахунки НБУ після її обміну на гривню для потреб уряду, розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Нацбанку Андрій Пишний.