Стоимость доллара и евро немного изменилась в обменниках

Украина, Среда 03 декабря 2025 11:40
Стоимость доллара и евро немного изменилась в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках уменьшился на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 3 декабря снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро вырос на 7 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 3 декабря средний курс продажи доллара снизился на 2 копейки по сравнению с 2 декабря и составляет 42,55 гривны, курс евро вырос на 7 копеек – до 49,56 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (-0,03 гривны), евро – по 48,91 гривны (+0,03 гривны).

На межбанке 3 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,31 – 42,34 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 1 декабря снижение курсом составило 5 копеек.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 3 декабря по сравнению с 2 декабря на 1 копейку – до 42,3342 гривен. Курс евро был снижен на 13 копеек. На 3 декабря стоимость европейской валюты установлена на уровне 49,1839 гривны.

Резервы Нацбанка

Международные резервы Национального банка с начала 2025 года выросли с 28,3 млрд долларов до 49,5 млрд долларов (по состоянию на 1 ноября), то есть в 1,7 раза. Увеличение резервов в первую очередь связано с перетеканием валютной внешней помощи на счета НБУ после ее обмена на гривну для нужд правительства, рассказал в интервью РБК-Украина глава Нацбанка Андрей Пышный.

