Вартість долара та євро в обмінниках майже не змінилася

Курс долара в обмінних пунктах України 31 грудня піднявся на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (30 грудня). Курс євро знизився на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 31 грудня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 1 копійку порівняно з 30 грудня і становить 42,57 гривні, водночас курс євро зменшився на 3 копійки - до 50,14 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,01 гривні (без змін порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,45 гривні (+0,05 гривні).
На міжбанку в результаті торгів 30 грудня курс долара перебував на рівні 42,33 - 42,40 гривні за долар (купівля-продаж), що на 5-9 копійок вище за закриття торгової сесії 29 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,80-49,87 гривень (курс купівлі був нижчим на 3 копійки від значень попереднього дня, а курс продажу - на 2 копійки вищим).
Протягом 2025 року валові міжнародні резерви Національного банку зросли на 25% - з 43,8 млрд доларів (станом на 1 січня 2025 року) до 54,8 млрд доларів (1 грудня 2025 року). У першій половині цього року резерви зросли на 2,7% - до 45 млрд доларів (сума резервів на 1 липня).
Зростання резервів відбувається внаслідок надходження зовнішньої допомоги, яка виражена в іноземній валюті. Ці гроші надходять на рахунки НБУ, щоб потім Нацбанк конвертував їх у гривню для потреб уряду.
У 2024 році резерви збільшилися на 8% - з 40,5 (1 січня 2024 року) до 43,8 млрд доларів (1 січня 2025 року). У 2023 році резерви НБУ зросли на 42% - з 28,5 до 40,5 млрд доларів.